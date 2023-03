Aos 51 anos, Globeleza Valéria Valenssa é flagrada em passeio pelo RJ

Valéria Valenssa, Globeleza de 1993, tomou café com amiga no Leblon e foi flagrada por paparazzis

A globeleza Valéria Valenssa (51) foi flagrada pelas ruas do Lebron, no Rio de Janeiro, após tomar café com uma amiga.

Sucesso na vinheta da Globo em 1993, a sambista usava look casual com calça rosa pink e blusa estampada e chegou a fazer um sinal de "paz e amor" para os paparazzis.

Já faz 30 anos de sua estreia na telinha, representando o carnaval. Em entrevista ao Uol, o criador da vinheta Hans Donner falou sobre como a encontrou para a peça. "Procurei mulheres no país inteiro e não consegui achar. Ela [Valéria Valenssa] já estava desiludida, havia virado vendedora da C&A. Procurei por dois anos e não achei. A minha produção foi atrás e a encontrou vendendo roupa para criança na loja em Madureira [na zona norte do Rio de Janeiro]". Ele se impressionou tanto com a musa que até se casou com ela, no entanto, eles se separaram em 2019.

Nas vinhetas, Valéria apareceu quase sempre coberta apenas por pinturas corporais coloridas e brilhantes e virou sinônimo de Globeleza. Ao deixar o cargo em 2005, ela entrou em depressão. "Tive os piores dias da minha vida e, graças a Deus, estou curada e feliz", contou também ao UOL.

Veja fotos: