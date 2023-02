Aos 50 anos, Latino surpreende ao exibir resultado final da harmonização facial

A noiva de Latino fez linda homenagem para comemorar o aniversário do cantor e ainda exibiu o novo visual do astro; Veja

Cinquentão, hoje é dia de festa na casa de Latino! Nesta quinta-feira, 02, o cantor está completando 50 anos de vida e, como não podia ser diferente, ganhou uma declaração pra lá de especial da noiva, Raffa Rarbbie.

No perfil de seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto junto com o amado, onde ele surge visivelmente recuperado, um mês após se submeter a um procedimento estético facial.

"Hoje é o dia dele! Do amor da minha vida. Que honra poder dividir a vida com você! Você é Luz! Você é o maior e melhor representante da 'vida'. Desejo que nosso Papai do Céu derrame chuvas de bençãos sobre a sua vida! Que o Universo te surpreenda, na mesma proporção que você surpreende o Universo! Você é benção, luz e raridade! Te amo muito e te admiro enormemente por tudo aquilo que já construiu e por tudo que estamos construindo!", iniciou ela.

"Você é uma pessoa rara! Você é o Universo amoroso que eu decidi viver! Conte sempre comigo meu amor! Somos um através do nosso amor. Te amo muito", completou.

Nas últimas semanas, o cantor, que é pai de dez filhos, se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas, após compartilhar na web alguns registros do resultado da harmonização facial.

VEJA A HOMENAGEM QUE LATINO RECEBEU DA NOIVA:

Latino desabafa após críticas à sua aparência

Ainda recentemente, Latino abriu o jogo e falou sobre os ataques que tem recebido após o processo de rejuvenescimento facial.

"Não ataco ninguém e só desejo o bem das pessoas. Então fica difícil entender pessoas que querem te atacar, menosprezar, diminuir, sem a mínima razão", começou e então completou a importância que sua companheira, Raffa Rarbbie, teve durante essa situação onde sua autoestima ele estava sendo duramente criticado nas redes sociais. "Ela foi a responsável por me ajudar a enxergar de forma positiva todos esses memes criados. ‘Acordei’ e passamos a rir de tudo isso”, contou o cantor.