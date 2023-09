Aos 25 anos, filho de Leonardo explica por que está morando com o pai: "Muita coisa"

Filho de Leonardo explica por que decidiu morar com o cantor e sua madrasta, Poliana Rocha

Filho do cantor sertanejo Leonardo, o também cantor Matheus Vargas matou a curiosidade dos fãs ao responder perguntas nas redes sociais. É que muitos notaram que ele está morando na mansão do ícone e quiseram saber o motivo.

“Mora com Poli [Poliana Rocha, esposa de Leonardo] e seu pai em GO?“, questionou um seguidor notando que ele sempre está ao lado dos dois em fotos e vídeos que aparecem nas redes sociais. O sertanejo então explicou que sim e contou o motivo.

Segundo ele, essa proximidade é justamente para conseguir conselhos para sua carreira como cantor. “Sim, tô morando aqui com meu pai e minha tia Poliana em Goiânia, por enquanto. Porém, tem sido muito especial morar aqui com eles. Por que ter meu pai no dia-a-dia me aconselhando nas coisas da minha carreira e ele passou por muita coisa na vida dele, então tudo o que ele me fala ai, é sempre bom“, contou.

Matheus Vargas assumiu recentemente que está namorando a influenciadora Hariany Almeida. Ela inclusive também conheceu a mansão do pai do cantor e aproveitou todos os luxos que estão disponíveis por lá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Vargas (@matheusvargas)

Quem é a mãe de Matheus Vargas?

Ela é a consultora de imagem Liz Vargas, que na época em que conheceu o cantor era integrante do grupo Banana Split. Nas redes sociais, ela contou recentemente que os dois tem uma relação amistosa. "Passou a época e vivemos tudo o que tínhamos para viver. Namoramos pouco tempo. Hoje temos uma boa relação, temos um laço eterno, mas a gente só conversa quando é preciso", declarou ela após a insistência dos fãs.

Recentemente, ela inclusive declarou em uma entrevista para um canal que não gostaria que ele fosse cantor porque o meio é muito complicado. “Ele cresceu nesse ambiente de música, não teve jeito. Começou muito cedo e se frustrou muito cedo também. Não é algo fácil entrara nesse mercado da música. Eu, na verdade, sinto uma culpinha lá no fundo porque sempre fui contra.