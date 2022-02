Aos 22 anos, Virginia Fonseca alcança 34 milhões de seguidores: ''Sei que tenho muito a aprender''

Influenciadora digital Virginia Fonseca fez post agradecendo aos fãs pela marca alcançada em sua conta no Instagram

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h28

A influenciadora digital Virginia Fonseca (22) é um sucesso nas redes sociais!

A rainha do engajamento no Instagram conquistou 34 milhões de seguidores em seu perfil na rede social e fez uma postagem agradecendo aos fãs pelo carinho, nesta quinta-feira, 24.

Em seu feed, a esposa de Zé Felipe (23) e mãe de Maria Alice, de apenas 8 meses, compartilhou um clique em que aparece toda produzida com vestido branco coladinho ao corpo e segurando um balão com o número ao celebrar o momento especial.

"34 MILHÕES DE PESSOAS POR AQUI!!!! Isso é SURREAL, galera, juro!!!!! Quero perguntar pra vocês, POR QUE?! POR QUE vocês estão aqui? POR QUE vocês me acompanham? POR QUE EU?? Eu SEMPRE me faço essas perguntas e sempre tenho a resposta que Deus sabe de todas as coisas!!", começou escrevendo a loira.

Virginia Fonseca ainda comentou sobre o fato de ter pouca idade e se derreteu pelos seguidores que a acompanham em sua rede social. "Deus me permitiu viver tudo que vivo hoje e eu sou MUITO grata por tudo, sou uma menina mulher com 22 anos e sei que tenho muito a aprender, vocês me ensinam muita coisa diariamente, vocês me dão força pra continuar, vocês mudaram a minha vida, TUDO VOCÊS!! Eu já não tenho palavras pra agradecer e mesmo assim continuarei por aqui, toda noite agradecendo vocês pelos stories!! Quero estar aqui até quando me permitirem, eu amo isso, é uma honra compartilhar tudinho da minha vida com vocês, tamo juntooooo meus amores, pra sempre e PRA CIMAAAA que eu já falei que 2022 É NOSSOOOOOO!", disse ainda na legenda da publicação.

