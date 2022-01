Marcos Mion arrasa na coreografia ao lado de Virgínia Fonseca e GKay: ''Dancinha de milhões''

O apresentador Marcos Mion arrancou elogios dos seguidores ao fazer dancinha com as influenciadoras Virgínia Fonseca e GKay

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 11h53

Marcos Mion (42) divertiu os seus seguidores ao mostrar um momento da gravação do Caldeirão.

Na última quinta-feira, 28, o apresentador recebeu Virgínia Fonseca (22) e Gkay (29) com os seus grupos para jogar no programa e claro que o encontro garantiu muito conteúdo para as redes sociais.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou um vídeo fazendo dancinha do TikTok com as influenciadoras e chamou a atenção dos seguidores.

"A dancinha dos milhões! A @gessicakayane e a @virginia vieram jogar o #TemOuNãoTem no @caldeiraonaglobo e OBVIAMENTE que a gente não ia deixar de mandar uma dançola. E já foi logo pra lançar a nova do @zefelipecantor #Malvadao", escreveu ele na legenda.

As influencers fizeram questão de comentar a publicação: "TUDO!!!!!!!!", disse a morena. "OBRIGADAAAAAAA POR HJ GATO!!! Obrigada galera, foi td incrível ao lado de vcs", agradeceu a mãe de Maria Alice.

CONFIRA A COREOGRAFIA DE MARCOS MION, VIRGÍNIA E GKAY