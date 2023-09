Antônio Zeni embarca para Alemanha com filme e comenta mudança de visual: 'Sem pensar duas vezes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antônio Zeni falou sobre estrelar o novo filme Chama a Bebel

Antônio Zeni (15) é uma das estrelas do novo filme Chama a Bebel, longa com Giulia Benite (15) que vai representar o Brasil em festival de cinema da Alemanha. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre embarcar para o país e comentou sua mudança de visual para a trama: "Sem pensar duas vezes".

"Estou muito feliz em viajar para a Alemanha para representar o filme ao lado da Giulia Benite. Ver que o cinema brasileiro está sendo reconhecido além das fronteiras é motivo de muito orgulho", compartilhou Antônio Zeni sobre a seleção do filme para o 28º Festival Schlingel, que acontece de 23 a 30 de setembro na Alemanha.

"O filme ter sido selecionado para esse festival internacional é uma grande oportunidade não só para nós, atores, mas também para o cinema nacional. Cada vez mais vemos artistas brasileiros furando bolhas e sendo reconhecidos internacionalmente. Fico muito feliz e grato ao ver que o filme está sendo reconhecido em países estrangeiros. É um grande passo para nosso cinema", acrescentou o ator de Chama a Bebel.

Intérprete de Beto na trama, Antônio Zeni precisou descolorir o cabelo para dar vida a seu personagem, mas garantiu que estava animado pela mudança: "Durante a pré-produção, estávamos falando sobre o visual dos personagens e o diretor sugeriu que eu descolorisse meu cabelo. Adorei a ideia e topei sem pensar duas vezes. Fazer uma mudança visual para algum personagem era algo que eu já queria na minha carreira há bastante tempo, e em Chama a Bebel tive essa oportunidade".

"Fiquei muito feliz e animado com o resultado. Além disso, a produção teve todo o cuidado e preocupação tanto na hora de descolorir quanto na manutenção do meu cabelo durante as gravações", completou o ator, que já retornou para o visual natural dos fios após as gravações do longa.

Antônio Zeni vive Beto em Chama a Bebel - Foto: Divulgação

Antônio Zeni ainda contou o que os fãs podem esperar de Chama a Bebel: "O filme aborda a sustentabilidade, diversidade e inclusão, temas importantíssimos de serem discutidos. Meu personagem, Beto, se envolve nos projetos ambientais da escola e se junta a Bebel, interpretada pela Giulia, na luta por um mundo mais sustentável. Além disso, ele defende a Bebel do preconceito contra cadeirantes que existe na nova cidade. O público pode esperar grandes emoções do meu personagem na trama, ele ajudará Bebel a fazer a diferença".