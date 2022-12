Atualidades / Família

Antonio Calloni surge com o filho e a semelhança rouba a cena

Antonio Calloni comemora seu aniversário em noite especial com a família e os fãs ficam impressionandos com a semelhança dele com o filho: 'Gêmeos'

CARAS Digital Publicado em 06/12/2022, às 13h48

Antonio Calloni - Foto: Reprodução / Instagram