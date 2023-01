Antes de terminar, Ivy e Nandinho já viveram crise no namoro; saiba quando

Em 2022 Ivy e Nandinho geram especulações sobre crise no namoro após eliminação do Power Couple

A influenciadora Ivy Moraes (30) surpreendeu os fãs nesta nesta quarta-feira, 4, ao confirmar o fim do término com Nandinho Borges (30). O fim do relacionamento já era especulado por fãs, que perceberam um certo afastamento do casal. No entanto, essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece. Em 2022 eles também viveram uma suposta crise no namoro .

Em junho do ano passado, pouco depois de deixar o confinamento do Power Couple Brasil (Record TV), Ivy causou a maior comoção nas redes sociais após excluir diversas fotos e vídeos com Nandinho. Na época, fãs prontamente acenderam um alerta e cogitaram uma separação.

Mas apesar da situação polêmica, Ivy garantiu que os dois estavam muito bem e não existia nenhuma crise. Segundo a ex-BBB tudo fazia parte de uma estratégia para reorganizar a sua página pessoal.

"As fotos não foram apagadas, elas estão todas arquivadas no Instagram, os reels também, só limpei o meu feed porque trabalho com a minha imagem , trabalho com o meu feed, então acaba que o meu Instagram estava um pouco poluído, com muitas fotos e vídeos e não tinha destaque do meu trabalho, do meu dia a dia, e por isso estão arquivadas, mas todas guardadas com muito carinho", disse ela em entrevista ao site Natelinha.

A mineira ainda afirmou que o confinamento não foi ruim para os dois, pelo contrário, os dois acabaram ficando mais próximos. "O relacionamento se fortaleceu, por mais que tenham dias bons e ruins para todo casal, ficar lá com ele nesses dois meses foi muito bom", disse.

"Aagora ele retornou para a cidade dele, estou na minha e morrendo de saudades porque a gente acabou acostumando a ficar pertinho um do outro todos os dias, a gente sente que está mais forte", finalizou.

ANUNCIOU O TÉRMINO

O fim do relacionamento entre Ivy e Nandinho foi anunciado através de uma página de fofoca do Instagram. Questionada sobre a crise no namoro, a ex-BBB confirmou o término e revelou que tudo aconteceu após uma briga que os dois tiveram na última segunda-feira, 2.

O casal estava junto desde maio de 2021 e tem muitos admiradores. "Ah naoooo, são tão fofinhos juntosssssss", escreveu ma. "Eles são a junção de perfeição juntos, não pode ter fim", lamentou outra.