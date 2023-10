Antes de Neymar, Bruna Biancardi já namorou com participante de reality da MTV; saiba quem

Bruna Biancardi era conhecida por fazer vídeos fofinhos ao lado do namorado, um cantor de banda teen

A intimidade do casal Neymar e Bruna Biancardi tem levantado cada vez mais curiosidades nos últimos meses. Apesar de ter milhões de seguidores, poucas pessoas conhecem a influencer, que no passado já viveu um relacionamento com um ex-participante de um reality da MTV Brasil.

Antes de conquistar o coração de Neymar, a paulistana viveu um romance com o cantor Caíque Gama, mais conhecido como Caíq. O rapaz fazia parte da banda Fly e chegou a fazer sucesso ao som das músicas Cabelos de Algodão, Você se Foi e Passo Mal.

Nas redes sociais, os dois costumavam compartilhar vídeos românticos cantando juntinhos e chegaram a receber o apelido carinhoso de "Bruíque", por seus fãs. Caique e Bruna terminam em 2019, pouco antes dele surgir na segunda temporada do De Férias com o Ex Celebs.

Em 2021, antes de Neymar e Bruna assumirem o relacionamento, internautas usaram o Instagram para fazer provocações ao cantor. Na mensagem em questão, fãs alertaram que o "menino Ney" estaria curtindo fotos de Bruna. "Mano, parem de causar, a gente tem bom gosto e é isso", respondeu Caíque.

NASCEU MAVIE

Na madrugada desta sexta-feira, 6, nasceu a pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi. A garotinha nasceu de cesárea na maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Bruna entrou em trabalho de parto nesta quinta-feira, 5, enquanto Neymar estava na Arábia Saudita, onde atua pelo Al-Hilal desde agosto. Ele precisou embarcar com urgência para não perder nenhum momento do nascimento da filhinha.

Sem provocar ansiedade nos fãs, Bruna fez questão de compartilhar a foto da menina em seu perfil do Insatgram. Na imagem, os papais apareceram com a bebê no colo enquanto dava beijos. Em outro registro, Neymar surgiu dando banho na filha e também rindo com Bruna no quarto da maternidade.