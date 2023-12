Ansiosa! Viih Tube sobre sua próxima gravidez: “Menino ou menina?”

Reunida com sua família, Viih Tube pediu para que todos chutassem qual será o gênero de seu próximo herdeiro com Eliezer

Que a Viih Tube, já começou a cogitar a possibilidade de uma segunda gestação, isso não é segredo para ninguém, mas nesta sexta-feira, 29, a ex-BBB começou a especular sobre um novo bebê. Casada com Eliezer, a influenciadora é mãe de Lua Di Felice, que está com oito meses de vida.

Deixando bem claro que ainda não está grávida, Viih Tube pediu para que sua família especulasse qual poderia ser o sexo de seu próximo filho. "Eu vou fazer uma pergunta aqui para a minha família, vamos ver quem que vai ganhar! Você acha que meu próximo filho é uma menina ou um menino?", perguntou.

Enquanto a maioria das parentes da influenciadora supôs que seria outra menina, apenas uma das familiares acredita que será um menino: "Será? Será que é mais uma menina ou um menino? Gente, eu não estou grávida, estamos só supondo, mas eu acho que é uma menina", palpitou Viih Tube.

Segundo o Eli, a esposa está tão ansiosa para gerar um segundo bebê que acha que está gestante a todo momento a ponto de fazer testes toda semana: "Tem uma coisa que não mostro aqui, mas a Viih faz teste de gravidez de farmácia toda semana praticamente. Toda semana ela fala 'acho que to grávida'. Por isso o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela", contou rindo da situação.

RETROSPECTIVA DA LUA DI FELICE

No perfil oficial da bebê no Instagram, os papais publicaram um vídeo com registro de todos os meses do ano. Entre janeiro e março, Viih Tube exibiu seu barrigão da gestação, à espera de Lua. Já a partir de abril, mês de nascimento da pequena, o vídeo foi tomado por cliques que acompanharam o crescimento da menina.

"Cada mês do meu ano. Comecei na barriga da mamãe e encerrei escalando e ficando em pé sozinha", dizia a legenda da publicação.