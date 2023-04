Anitta está namorando filho de Bell Marques? Amigo entregou segredo; entenda

Boatos de suposto romance entre Anitta e Pipo Marques tomou conta das redes desde o início do mês

Mesmo passando um período mais reclusa e sem se envolver em grandes polêmicas pessoais, a cantora Anitta (30) tem conseguido virar assunto nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 27, a famosa voltou a ser destaque por conta do suposto relacionamento com Pipo Marques (29), filho de Bell Marques (70).

O burburinho surgiu após Pipo compartilhar uma foto no aniversário de Leo Santana. Na ocasião, ele aparecia ao lado do amigo, Lore Improta, o irmão Rafa Marques e a cunhada Patrícia Guerra.

Divertido, ele usou a legenda para fazer uma brincadeirinha sobre seu status e como estava se sentindo após a noite de festa com pessoas comprometidas. "Só casalzão!! E eu to como? Parabéeens irmão! Muita saúde e que Deus continue te abençoando sempre!", escreveu.

Apesar dos vários elogios dos fãs, alguns amigos aproveitaram para soltar indiretas para o cantor. Foi o caso de Nego do Borel, que também é bastante próximo de Anitta: "Você sabe que você tá bem demais, deixa baixo".

Não demorou muito para alguns fãs entenderem o recado e repercutir o comentário polêmico. "Ele tá com a Anitta", reagiu um internauta. "Nego do Borel não está deixando baixo não", brincou outro. "E vc kd Anita???", disse mais uma admiradora do baiano.

Leia também: Sensitiva manda recado para Anitta após prever destino: "Fica preparada"

Desde o início do mês a artista tem sofrido com especulações sobre o affair com o cantor baiano. Na época, a funkeira estava viajando pela Europa, quando acabou vazando que ela e Pipo estavam no mesmo local.

Mas apesar dos boatos, Anitta já deixou claro que anda em um momento mais introspectivo e segue estando solteira . Em seu Instagram, ela compartilhou vários vídeos curtindo muito a noitada com os amigos e garantiu que não está interessada em namorar tão cedo.