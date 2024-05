Anitta desabafa sobre ataques após mostrar religião: "Precisa ser combatido"

A cantora Anitta fez um desabafo nas redes sociais após receber ataques e perder seguidores por mostrar sua religião, o Candomblé

A cantora Anitta fez uma live no Instagram nesta segunda-feira, 13, para falar sobre os ataques que recebeu após anunciar o lançamento da música 'Aceita', que mostra imagens de sua religião, o Candomblé. Após a divulgação, ela perdeu mais de 200 mil seguidores e desabafou sobre a intolerância religiosa.

"Mais de 200 mil seguidores que eu perdi desde que anunciei meu novo clipe, que vai sair agora nessa quarta-feira. É um clipe que mostro a minha religião. Não só a minha, mas eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. (...) Tem várias religiões no clipe", começou.

"Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano nos dias de hoje. Ainda há um retrocesso tão grande nesse sentido, de aceitar, entender, respeitar os caminhos das pessoas. Como vai passando o tempo e o ser humano está mais intolerante ao invés de estar se respeitando e se aceitando mais", lamentou.

Anitta disse que não vai apagar os ataques que está recebendo na postagem do Instagram. "Para todas essas pessoas que pararam de seguir ou que comentaram na minha foto com repúdio, eu acho importante manter lá para as pessoas verem que existe e está aí, precisa ser combatido. Combatido com amor, não é combatido com raiva. A minha religião, as coisas que eu sigo, tenho o Candomblé na minha vida desde criança por conta do meu pai."

Ela ressaltou que não sente ódio dessas pessoas. "Quando eu vejo as pessoas falando 'sai fora, está repreendido' (...) Não consigo ter raiva, não consigo julgar essas pessoas. Acho que cada um reflete aquilo que aprendeu, aquilo que tem medo, o que tá vibrando no momento. Então não consigo ver os xingamentos e ter raiva. Não mais, um dia já tive. O que consigo é continuar fazendo coisas que acredito que possam influenciar pessoas a serem mais, buscar uma evolução", destacou.

A cantora deixou claro que não se importa com a perda de seguidores. "Quando tenho uma opinião de algo forte, acabo cortando um grande grupo. Mas ficam os bons, ficam ao seu lado quem você verdadeiramente quer. Nesse momento da minha vida estou escolhendo qualidade em vez de quantidade. Hoje procuro relevância e me orgulhar do que estou fazendo, independentemente se vai ser sucesso ou não", garantiu.

"Se isso significar que em vez de fazer show para 20 mil pessoas, vou fazer para 5 mil, está tudo bem, faço feliz. Com exatamente o tipo de música e o estilo que quero fazer. Acho que são fases da vida. Houve uma fase em que valorizei muito o material, a quantidade, o tamanho, ser a mais bombada, a mais falada, a número um. Hoje estou valorizando estar em paz dentro de mim e ter tempo de praticar a minha espiritualidade. Antigamente vivia com a casa cheia, agora conto nos dedos quem eu chamo e o mesmo faço pra minha carreira neste momento. Canto para poucos e bons que estão afim, e quem não estiver tá tudo bem também. O clipe sai depois de amanhã. Quem quiser sair, façam boa viagem, um beijo", completou.

Confira o vídeo completo:

