Angélica reage ao ver filho de Carmo Dalla Vecchia cantando sua música: "Apaixonada"

Angélica repostou o vídeo em que Pedro canta a música 'Vou de Táxi' e se derreteu pela fofura do menino

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 19h30

Angélica (48) se derreteu ao assistir o vídeo em que Pedro (2), filho de Carmo Dalla Vecchia (50) aparece cantando a música Vou de Táxi.

O ator compartilhou em seu perfil no Instagram o vídeo em que aparece cantando com o herdeiro no carro, e a apresentadora confessou que ficou apaixonada pelo registro.

"Não cantaaaa, papai!! Eu tô apaixonada por esse neném, @carmodallavecchia!", se derreteu a esposa de Luciano Huck (50) na legenda da publicação.

Os fãs de Angélica ficaram encantados com o vídeo. "Que amor", disse uma seguidora. "Que fofura. É a coisa mais linda", comentou outra. Carmo também comentou na publicação da apresentadora. "Seus maiores fãs", afirmou o ator.

Confira o vídeo do filho de Carmo Dalla Vecchia cantando: