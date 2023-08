Anahí solta vozeirão em ensaio para turnê do RBD: "Nasceu pra isso"

A cantora Anahí, que sairá em turnê com o grupo RBD daqui 11 dias, decidiu soltar o vozeirão em ensaio; confira o vídeo!

O RBD está se preparando para sair em turnê mundial com a Soy Rebelde Tour. O grupo que originou na novela mexicana Rebelde irá iniciar sua reunião daqui a 11 dias, com primeiro show marcado em El Paso, cidade no Texas, Estados Unidos. E os ensaio estão a todo vapor!

No último domingo, 14, a cantora Anahí compartilhou vídeo impressionante em seu Instagram. No registro, a estrela se joga no chão e solta o seu vozeirão nos ensaios da turnê. A gata impressionou todos os seus fãs, que estão mais do que ansiosos para vê-la ao vivo novamente.

"Se vocês soubessem o presente que estão dando ao meu coração", escreveu Anahí, em espanhol, na legenda da publicação. E os fãs foram a loucura com esse presente dado pela cantora. "Tropa dos que vão chorar nessa hora", escreveu seguidor. "Tô sobrevivendo por pura ansiedade", disse outro. "Anahí entenda, você nasceu pra isso!", enalteceu mais um. "Se eu não desmaiar eu tô no lucro", brincou outro.

Alguns fãs até compartilharam um pouco da emoção de ver a estrela cantando novamente as músicas do RBD. "Eu esperei a vida inteira pra esse momento, você é meu sonho", disse admirador. "Tu não sabe o presente que você tá dando pra gente aí volta pros palco", disparou outro.

Além de Anahí, a reunião do grupo RBD também contará com o retorno de Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. O ator Afonso Herrera, que também pertencia ao grupo, decidiu não retornar para a turnê mundial.

Vale lembrar que o RBD virá ao Brasil com a Soy Rebelde Tour. Eles realizarão 8 shows no país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre os dias 9 e 19 de novembro. Confira todas as datas: