Ana Paula Padrão desabafa sobre cuidados com o marido após acidente: "Muito difícil"

A apresentadora Ana Paula Padrão falou sobre cuidar do marido após o acidente de moto que ele sofreu

Ana Paula Padrão usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para fazer um desabafo. Ela publicou um vídeo contando como tem sido cuidar do marido, Gustavo Diament, que recebeu alta hospitalar após cair em uma vala de sete metros durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra. No relato, a apresentadora confessou que ainda não conseguiu voltar à rotina, mesmo tendo uma rede de apoio.

"Como é que retoma a vida normal? Esse fim de semana, uma grande amiga me escreveu para saber como eu estou agora que o Gustavo deixou o hospital e a gente está em casa no dia a dia da recuperação. Eu disse que é cansativo, mas que eu estou bem. E ela, que já passou por uma situação parecida, respondeu assim: 'Agora, Ana, é você e você. A emergência passou, mas os dias não serão mais fáceis'. E ela tem toda razão", começou.

Em seguida, a jornalista falou sobre uma conversa que teve com uma prima, que é psiquiatra, e citou o que ouviu dela. "'Depois do susto é que as emoções chegam pra valer, retomar um pouco da rotina anterior vai te ajudar a lidar com as drásticas mudanças que aconteceram'. E ela tá certa, mas é muito difícil. Resolvi começar voltando a treinar, coisa que eu fazia quase toda manhã, mas essa noite foi mais agitada. Eu me atrasei toda, acabei de conseguir fazer uma horinha de treino, mas é muito difícil desgrudar do cuidado que eu tenho dedicado 24 horas por dia ao Gustavo para fazer qualquer outra coisa, inclusive essas que me fazem bem. Porque a minha emoção está lá com ele, não está aqui", refletiu.

Ana confessou que não tinha ideia de como é difícil desempenhar o papel de cuidadora de uma pessoa que ama tanto. "É um negócio avassalador. Fisicamente, é claro, porque ele tem fraturas múltiplas, vai demorar um pouco para recuperar todos os movimentos e eu preciso ajudar em tudo, mas principalmente emocionalmente. Se ele dorme bem, eu durmo bem. Se ele está com muita dor, eu me sinto a última das criaturas, a mais impotente do mundo, por não poder fazer nada a não ser dar os remédios que o médico prescreveu."

Ela completou o desabafo falando sobre a recuperação do marido. "Ele tem muita sorte, porque vão ser apenas algumas semanas de muita dor, limitação, mas tudo vai voltar a ser como era antes. E eu tenho sorte por poder contar com uma rede de apoio sólida, mas eu fiquei pensando: 'como é cuidar de alguém sem isso tudo que eu tenho, toda essa rede e por tempo indeterminado?'. Eu não sei que eu vou ser no futuro, mas eu já sei que eu não sou mais a pessoa que era quinze dias atrás. Eu me sinto extremamente vulnerável, mais emotiva, e muito menos apegada a tudo que seja muito fundamental. Então como é que a gente retoma a vida normal? Qual vai ser o meu normal no futuro? Acho que eu tenho muito que aprender ainda", finalizou.

Na legenda, Ana deixou falou sobre esse momento que está passando e agradeceu o apoio. "Quem cuida de quem cuida? E como quem cuida pode pensar em autocuidado? Se é difícil para mim, que felizmente posso contar com uma rede de apoio incrível, como não pensar em quem está completamente sozinha? Queria compartilhar com vocês um pouco do que tenho sentido e agradecer, mais uma vez, por todas as mensagens de carinho que tenho recebido", escreveu ela.

Confira o vídeo:

Alta hospitalar

No dia 1º de novembro, Ana Paula Padrão contou aos seguidores que seu marido, Gustavo Diament, recebeu alta após ficar 10 dias internado em um hospital de São Paulo. A jornalista postou no Instagram uma foto ao lado do marido, e falou sobre o momento difícil que eles enfrentaram.

"Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada pra alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga. De lá pra cá vivemos uma montanha-russa de emoções [...]", começou.

"Hoje estamos indo pra casa. Serão semanas de recuperação mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui. Nunca, em toda minha vida, fui atingida por uma onda tão forte de amor e solidariedade [...]. Nosso imenso muito obrigada a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui pra essa vida nova com a certeza de que o amor também cura", completou ela. Veja a publicação na íntegra!