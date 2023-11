Após grave acidente, marido de Ana Paula Padrão deixa o hospital

A jornalista Ana Paula Padrão contou que o marido deixou o hospital, e agradeceu todas as mensagens de apoio

A apresentadora Ana Paula Padrão usou as redes sociais para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Nesta quarta-feira, 1º, seu marido, Gustavo Diament, recebeu alta após ficar 10 dias internado em um hospital de São Paulo. Ele caiu em uma vala de sete metros durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, que aconteceu no dia 22 de outubro.

Em seu Instagram, a jornalista postou uma foto ao lado do marido e falou sobre o momento difícil que eles enfrentaram. "Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada pra alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga. De lá pra cá vivemos uma montanha-russa de emoções. Os traumas - o físico que ele sofreu e o emocional que atingiu a ambos - nos jogaram pro alto e pra baixo, às vezes em questão de horas e com a mesma intensidade", começou.

Depois, Ana Paula contou que o marido recebeu alta, e aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu. "Hoje estamos indo pra casa. Serão semanas de recuperação mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui. Nunca, em toda minha vida, fui atingida por uma onda tão forte de amor e solidariedade. Como o telefone do Gustavo ficou desligado, não houve um dia em que eu não tivesse dezenas e dezenas de mensagens de amigos pra responder. Não houve um dia em que ele não recebesse uma visita cheia de carinho e boas energias. Só pisou nesse quarto de hospital quem trazia o bem e o bom. E nesse grupo eu incluo os médicos, enfermeiros e pessoas como a Alri, que vinha com nossas refeições acompanhadas de um sorriso largo e tranquilo."

"Nosso imenso muito obrigada a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui pra essa vida nova com a certeza de que o amor também cura", finalizou a famosa.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial)

O acidente

No dia 22 de outubro, o marido de Ana Paula Padrão foi internado com várias fraturas no corpo após sofrer uma queda de uma altura de 7 metros na Rodovia Dutra. O acidente aconteceu enquanto Gustavo Diament corria após um assalto à mão armada. Ele foi abordado por assaltantes enquanto viajava de moto na rodovia e entregou o veículo sem resistência.

"Eu estou em um hospital acompanhando meu marido. Provavelmente ficaremos aqui nos próximos dias e está tudo bem. Foi um episódio difícil, que poderia ter terminado muito mal, mas está terminando com as melhores notícias possíveis nessa situação. Quem me acompanha aqui sabe que a gente passou o fim de semana na Serra da Mantiqueira e a gente saiu de lá, voltando para São Paulo, ontem no fim da tarde. Eu estava de carro com o nosso cachorro e o Gustavo estava voltando de moto. A gente voltou pela Dutra e, quando eu já estava entrando em São Paulo, eu soube que tinha acontecido alguma coisa com ele. Me mandaram a localização e eu voltei 30 quilômetros. Ele foi assaltado", detalhou ela em um trecho.

Gustavo e Ana estão juntos desde 2017. Eles se conheceram através de amigos em comum durante uma viagem para Maresias em um feriado. Os dois não tem filhos. O marido da apresentadora é um executivo, empresário e tem o cargo de CRO (Chief Revenue Officer) de uma marca de produtos para animais de estimação. Aos 52 anos, ele trabalha na área comercial, marketing e novos negócios e já passou por grande empresas que atuam no Brasil ao longo de sua carreira.