Ana Hickmann se emociona com apoio em meio à batalhas: ‘Não estou sozinha’

Ana Hickmann é homenageada em obra de artista cearense e se emociona com o apoio dos fãs durante briga judicial contra o ex-marido, Alexandre Correa

Nesta sexta-feira, 08, Ana Hickmann foi surpreendida com uma homenagem especial. Enquanto enfrenta uma batalha judicial com seu ex-marido, Alexandre Correa, a apresentadora foi presenteada com uma obra de arte feita em um muro por um artista cearense. Emocionada com o gesto, a loira se emocionou ao agradecer o apoio.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou um vídeo mostrando o passo a passo da pintura, que foi feita pelo cearense Wanderson Petrova. No registro, o artista mostra que reuniu familiares e mulheres da comunidade onde vive para criar uma homenagem à força e resiliência da apresentadora em meio ao caos recente.

A obra retrata uma caricatura de Ana ao lado de seu filho, Alezinho, de nove anos, que é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário. O retrato ainda conta com algumas mensagens para a apresentadora: “Você não está só”, “Maravilhosa”, “Vencedora”, “Resistir”, “Iluminada”, “Coragem”, são algumas das palavras.

Nos comentários, Ana contou que não conteve a emoção quando viu a obra de arte pela primeira vez: “Obrigada por não soltarem a minha mão. Que homenagem mais linda!!!! Todo meu carinho pra vocês”, “Não canso de olhar”, "Nossa quanto amor! Estou emocionada”, “Me emocionei muito!!!”, foram alguns dos comentários deixados pela apresentadora.

Em seu perfil oficial, ela também agradeceu ao gesto publicamente: “Como é importante receber esse apoio. Saber que não estou sozinha e que tenho vocês ao meu lado, me dá forças para continuar e me ajuda a entender o meu propósito. Daqui, envio todo o meu amor a cada um de vocês!’", Ana legendou a publicação.

Vale lembrar que ela enfrenta uma batalha na justiça contra seu ex-marido, depois que decidiu denunciá-lo após um desentendimento grave na mansão do casal em Itu, interior de São Paulo. A loira contou que ainda não sabe como vai ser a sua vida no futuro, mas que pretende começar do zero sem o ex e ao lado do filho, Alezinho.

Ana Hickmann tem nova equipe de trabalho:

Na última quinta-feira, 7, Ana Hickmann apresentou sua nova equipe profissional. Após o fim de seu casamento, a artista fez uma mudança total no quadro dos profissionais que vão acompanhar seu trabalho a partir de agora. Isso porque seu ex-marido, Alexandre Correa, era seu principal parceiro de negócios e gerenciou sua carreira.

Agora, a loira aderiu a uma plataforma para gerenciamento de imagem composta majoritariamente por mulheres, além de contar com o apoio de uma assessoria para cuidar de sua reestruturação econômica, já que suas empresas estão acumulando dívidas após o período no qual dividiu funções com o ex-marido; conheça a nova equipe de Ana Hickmann.