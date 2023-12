Em meio a divórcio conturbado, Ana Hickmann celebra nova fase: ‘Brinde’

Ana Hickmann vira a página e celebra superação junto a suas amigas durante processo de separação com o empresário Alexandre Correa

Passando por um dos momentos mais desafiadores em sua vida pessoal, a apresentadora Ana Hickmann decidiu deixar a tristeza para trás e virar a página. Neste sábado, 02, a loira reuniu algumas amigas para comemorar uma nova fase e brindar após o processo de separação turbulento com seu ex-marido e empresário, Alexandre Correa.

Através do stories do Instagram, Ana dividiu um vídeo no estilo boomerang em que exibe suas taças de champanhe ao lado de mais duas amigas, ao som da canção “Um brinde”, de Dennis, durante uma celebração intimista. A apresentadora ainda legendou o registro para mostrar que estava em clima de comemoração: “Brinde à vida”, escreveu.

Ana Hickmann comemora novo capítulo em sua vida com amigas - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que esse é um raro momento de conforto e união em meio às recentes dificuldades da comandante do ‘Hoje em Dia’, na Record. No último domingo, 25, cerca de duas semanas após o ocorrido, Ana abriu o jogo pela primeira vez e contou detalhes sobre o que aconteceu em sua casa em Itu, no interior de São Paulo.

A apresentadora deu um novo depoimento em sua emissora sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, de violência doméstica, como está se sentindo, a decisão de fazer o boletim de ocorrência na delegacia e a separação: “Eu não achei que iria ter uma montanha russa de emoções. Minha vida tem sido de provações há bastante tempo”, lamentou.

Ana contou que ainda não sabe como vai ser a sua vida no futuro, mas que pretende começar do zero sem o ex-marido e ao lado do filho, Alezinho, que tem apenas 9 anos: "Essa vai ser a parte mais difícil porque ainda não sei por onde recomeçar. Mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro, não tenho medo de uma série de coisas”, ela revelou.

Ex-marido de Ana Hickmann recebe autorização para visitar o filho:

Em suas redes sociais, Alexandre Correa contou que não vê o filho desde o dia 11 de novembro, quando saiu de casa após brigar com sua esposa. Ela o acusou de agressão e chamou a polícia. Com isso, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Nos últimos dias, o empresário contou que conseguiu falar com o filho por meio de videochamadas no celular.

Após ceder a guarda do menino para a apresentadora, o empresário recebeu a autorização da justiça para visitar o filho, Alexandre. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a autorização da justiça diz que ele pode visitar o filho por intermédio de terceiros, por conta da medida protetiva da apresentadora; saiba mais detalhes.