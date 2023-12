Ana Hickmann anuncia sua nova equipe de trabalho: "Hora de arrumar a casa"

Ana Hickmann anuncia sua nova equipe de trabalho; apresentadora agora terá gerenciamento de imagem e consultor financeiro

A apresentadora Ana Hickmann apresentou nesta quinta-feira, 7, sua nova equipe. Após o fim de seu casamento, a artista fez uma mudança total nos profissionais que vão acompanhar seu trabalho a partir de agora.

"Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca", declarou ela. Entre as novidades, estão a adoção de uma plataforma para gerenciamento de imagem.

"Não poderia escolher time melhor pra cuidar de mim… são anos de experiência em administração de carreiras artísticas, agenciamento publicitário e relacionamentos com veículos de comunicação", declarou ela.

A loira ainda contratou uma assessoria para cuidar de sua reestruturação econômica, já que suas empresas estão acumulando dívidas após o período no qual dividiu funções com o ex-marido, Alexandre Correa. "Hora de arrumar a casa e brilhar ainda mais", avisou ela.

Funcionária deixou equipe após 13 anos

Considerada uma das funcionárias de confiança de Ana Hickmann e uma espécie de "braço direito" da apresentadora, a agente de vendas Claudia Helena anunciou nas redes sociais que encerrou sua parceria com a loira após 13 anos. Em um comunicado publicado em seu perfil, ela afirmou que não é mais funcionária da Hickmann Serviços, uma das empresas que fazem parte do patrimônio da artista. A decisão surpreendeu fãs da comandante do Hoje em Dia.

“Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria”, declarou ela. O comunicado também circulou entre a imprensa especializada.

Nas últimas semanas, a Hickmann Serviços esteve nos holofotes após a divulgação de que a artista teria acumulado dívidas que podem chegar ao valor de R$ 14 milhões. Marido da loira, o empresário Alexandre Correa também era sócio dos empreendimentos.

Veja: