Ana Hickmann agradece apoio da família em ano difícil: “Minha força”

Ana Hickmann abre álbum de fotos inéditas de confraternização em família e emociona ao prestar homenagens para mãe, irmãos e filho

Em 2023, a apresentadora Ana Hickmann viveu um dos anos mais desafiadores de sua vida. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que apesar de ter enfrentado muitas dificuldades, ela teve com quem contar: sua família. Neste sábado, 30, a loira agradeceu o apoio de sua mãe, irmãos e também de seu filho em meio ao recente turbilhão em sua vida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou fotos inéditas da confraternização de Natal. Logo de capa, a apresentadora elegeu um clique ao lado de sua mãe, Reni Saath, e três de seus irmãos, a influenciadora digital Fernanda Hickmann, o empresário Luiz Carlos Hickmann e a modelo Isabel Hickmann. Apenas o caçula João Hickmann não apareceu entre os cliques.

Na sequência, a comandante do ‘Hoje em Dia’ na Record posou ao lado de alguns de seus sobrinhos e cunhados. Por fim, a loira incluiu alguns cliques descontraídos dos últimos dias ao lado de seu único herdeiro, Alezinho, de nove anos, que é fruto do antigo relacionamento com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa.

Na legenda da publicação, a apresentadora expressou sua profunda gratidão pelo apoio da família durante um ano difícil. Ana contou que eles são sua principal fonte de força em meio aos recentes desafios envolvendo o fim de seu casamento e a acusação de agressão contra o ex-marido: “Minha família! Minha força! Amo vocês!!!”, disse.

Vale lembrar que o drama na vida de Ana se tornou público em novembro deste ano, depois que Alexandre Correa deixou a casa da família em Itu, no interior de São Paulo, após ser acusado de agressão pela apresentadora. Após uma discussão acalorada com a ex-esposa, ela decidiu ligar para a polícia e denunciar o empresário, que saiu de casa.

Ana entrou com pedido de divórcio do ex-marido e o caso segue na justiça: "Com certeza eu me sinto mais leve, eu me sinto livre e isso ajuda demais. Mas feliz? Isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas eu estou lutando pela minha felicidade. Isso é o que importa”, a apresentadora comentou sobre as recentes mudanças em sua vida pessoal.

Ana Hickmann desabafa sobre ano difícil em retrospectiva:

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo sobre o ano difícil ao compartilhar uma retrospectiva nas redes sociais neste Natal. Em suas redes sociais, a famosa relembrou os desafios que teve que passar após denunciar seu ex-marido, Alexandre Correa, por agressão doméstica. Além disso, ela comentou sobre as dificuldades em sua carreira.

“Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann. Eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa", a apresentadora iniciou o relato comovente em suas redes sociais; confira a retrospectiva de Ana Hickmann.