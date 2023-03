Ana Furtado ostenta bolsa de grife avaliada em R$ 31 mil durante passeio em shopping no Rio

A mulher de Boninho, Ana Furtado ostentou bolsa de grife em shopping de luxo; confira os cliques

A mulher de Boninho (61), a apresentadora Ana Furtado, de 49 anos, foi flagrada na tarde desta quinta-feira, 23, durante um passeio no shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para o almoço na companhia da amiga, a beldade apostou em um conjunto preto, composto por uma regata e saia midi. Além de uma rasteirinha de tiras casual, que deu aquele toque especial na produção.

Mas o que mais chamou atenção no look da artista foi sua bolsa acolchoada da grife Yves Saint Laurent, modelo shopper, avaliada em R$ 31.740, no site oficial da marca.

Simpática, ela foi vista nos corredores do local acenando para os fãs e ao ver o paparazzi de plantão não se intimidou e abriu o sorriso.

Vale lembrar que ainda nesta semana, a atriz trocou uma linda declaração de amor nas redes sociais ao celebrar 23 anos de casamento com o diretor do Big Brother Brasil.

Foto: Edson Aipim / AgNews

Ana Furtado opina sobre episódios envolvendo Dania Mendez no BBB 23

Ana Furtadose pronunciou nas redes sociais para dar sua opnião sobre os episódios envolvendo Dania Mendez e os eliminados do reality, MC Guimê e Cara de Sapato.

"Importante relembrar e reafirmar o óbvio: NÃO É NÃO!", exclamou ela em letras garrafais para deixar claro a importância de se respeitar a negativa de uma mulher. Em seguida, Ana Furtado reforçou que a pessoa quem sofre o desrespeito não pode ser acusada em nenhum momento como a culpada. "E a culpa NUNCA é da vítima", ressaltou a famosa