Ana Furtado mostra momento de cuidado com Boninho antes de evento

Apresentadora Ana Furtado registrou momento cuidando de Boninho antes de palestra e mostrou todo seu amor pelo esposo

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 13h44

A apresentadora Ana Furtado (48) mostrou todo seu amor pelo esposo Boninho (60).

Nesta quinta-feira, 28, a artista global compartilhou fotos cuidando do diretor momentos antes dele entrar no palco de uma palestra e provou ser uma grande companheira.

"26 anos e o primeiro retoque, acreditam? Minutos antes do Big Boss entrar no palco para palestrar. Por sorte eu tinha um anti shine na bolsa e ele entrou ainda mais lindo", contou ela sobre maquiagem para tirar brilho do rosto.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram o casal de globais. "Lindos", disseram. "Fofura", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado deu um jeito de curtir o Carnaval com Boninho mesmo longe dele. Enquanto ele estava acompanhando os desfiles no trabalho, a apresentadora aproveitou a folga para descansar em seu barco.

Veja o clique de Ana Furtado cuidando de Boninho: