Ana Castela e Gustavo Mioto encantam fãs ao compartilharem foto fofa de casal

A cantora Ana Castela divertiu seus seguidores ao compartilhar uma foto fofa ao lado do namorado Gustavo Mioto

Nesta quinta-feira, 15, Ana Castela e Gustavo Mioto encantaram seus seguidores ao compartilharem uma foto fofa. A cantora sertaneja publicou em seu Instagram uma selfie no espelho ao lado do amado.

O casal de cantores sertanejo surgiu com os pijamas combinando. Ana e Gustavo posaram com camiseta branca lisa básica, porém, na parte de baixo usavam calça de moletom rosa com a cara dos dois estampadas na peça.

A cantora adorou o pijama combinando com o amado e se divertiu muito em suas redes sociais. Porém, Gustavo surgiu na selfie com a amada envergonhado e com cara de sério. “Gustavo está muito feliz”, brincou a artista na legenda da foto que compartilhou em seus stories.

Foi apenas nessa semana que Ana e Gustavo se assumiram como namorados. Apesar dos diversos rumores de um relacionamento entre os artistas, eles afirmavam que não queriam rotular a relação.

Nesta última segunda-feira, 12, o casal celebrou o Dia dos Namorados nas redes sociais, oficializando o namoro. "Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou… Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro Dia dos Namorados, de todos, Ana Flávia”, escreveu Gustavo para a amada.

E a cantora publicou em suas redes sociais um vídeo com diversos momentos ao lado de Gustavo e escreveu na legenda: "Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós!”.

Ainda nesta semana, Ana Castela e Gustavo Mioto participaram de um episódio do podcast “Poccast” apresentado por Lucas Guedez e Álvaro. Na entrevista, Ana relembrou o primeiro encontro com o sertanejo e revelou que não saiu como esperado.

“Primeira vez que eu saí com o Gustavo, eu vomitei. Ele não viu porque quem cuidou de mim foi a Mari e nossa assessora de imprensa. Ele foi dormir comigo no hotel e eu queria que ele fosse embora para poder vomitar mais, mas ele não ia”, contou.