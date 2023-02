Amigos de Tom Brady estão “bancando o cupido” para o jogador: "Ele não queria o divórcio"

Pessoa próxima a Tom Brady diz que ele está focado em sua relação com os filhos

Segundo o tabloide americano Page Six, Tom Brady (45), o ex-marido da supermodelo Gisele Bündchen (42), segue oficialmente solteiro após o divorcio. O tabloide afirma que o jogador estaria focado nos filhos que tem com Gisele.

Brady, que já tinha se aposentado uma vez, anunciou no começo de fevereiro sua aposentadoria, pela segunda vez na final da NFL e dessa vez promete ser definitiva.

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã, eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado", disse o jogador no anuncio.

"Brady deu tudo o que tinha em sua última temporada na NFL, mas agora está pronto para dar tudo para sua família e sua nova vida. Seus filhos foram a razão pela qual ele tomou essa decisão", disse a fonte próxima ao ex-jogador.

Seus amigos têm tentado arranjar encontros amorosos para ele. Mas segundo a fonte, Tom não queria se divorciar da modelo e por isso não está namorando ninguém oficialmente. O casal finalizou o divórcio em outubro de 2022.

Antes de se separar, a modelo deixou claro sua insatisfação com Tom, que voltou atrás na decisão de se aposentar após anunciar pela primeira vez.

"Não, ele não está namorando ninguém formalmente agora. Seus amigos querem armar para ele, mas ele só pensa nas crianças. Ele nunca pensou que ele e Gisele iriam se divorciar. Ele não queria o divórcio", explicou a fonte.

Enquanto Tom nega encontros, Gisele estaria namorando seu instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente. "Gisele adora e confia em (Joaquim) e tem passado muito tempo com ele, mas não acho que seja um cenário de namoro tradicional. Eles têm um relacionamento pessoal profundo e ele é um professor para ela e para as crianças. Se isso vai ou não se tornar mais do que isso, está na mesa.", disse o amigo próximo de Gisele.