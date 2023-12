Amiga de Susana Werner já havia revelado momento de crise do casal; relembre

Susana Werner e Julio Cesar viveram crise no casamento no início do ano e reataram em menos de 48 horas

O fim do casamento entre Susana Werner (46) e Julio Cesar (44) tem causado um verdadeiro buburinho nas redes sociais, desde que a atriz passou a fazer desabafos quanto ao seu relacionamento. No entanto, desde o início do ano eles viviam em crise e detalhes do casal vazaram na mídia.

Em maio deste ano, Susana chocou ao anunciar publicamente que estava se separando de Julio, mas em poucas horas os dois se resolveram. O caso foi o suficiente para surgirem várias especulações, mas a confusão foi causada por conta da rotina familiar.

Na época, uma amiga de Susana deu uma entrevista ao jornal Extra e afirmou que o excesso de trabalho do ex-jogador de futebol após a aposentadoria deixou a loira irritada. Vivendo como dona de casa desde que decidiu abandonar a carreira de atriz, ela teria ficado chateada com a falta de compromisso do então marido.

"Há 20 anos ela largou tudo para bancar o sonho dele de jogar na Europa. Segurou a onda, criou os filhos, se tornou dona de casa. Não é fácil. Quando finalmente começa a dar os próprios passos novamente, ele não cumpre parte do trato", disse uma amiga da loira.

Ela deixou claro que Susana esperava que com a aposentadoria, ela pudesse ter mais tempo com o marido e, consequentemente, conseguir tornar a convivência familiar mais tranquila.

Susana Werner e Julio Cesar começaram a namorar em 1999 e se casaram em 2002. Juntos há 21 anos, o casal é pai de dois filhos: Cauet e Giulia. Por anos eles viveram na Europa, por conta dos contratos do ex-goleiro, que passou por times da Itália, Inglaterra e Canadá.

ANUNCIOU SEPARAÇÃO NO INSTAGRAM

A atriz e empresária Susana Werner anunciou que está separada! Neste final de semana, ela surpreendeu os fãs ao contar que seu casamento com o goleiro Julio Cesar chegou ao fim após 21 anos de união. Os dois chegaram a ter uma breve separação em meados de 2023, mas reataram logo depois. Porém, a relação não durou muito mais e ela contou que eles estão separados há um mês .

O anúncio foi feito de forma discreta nas redes sociais. Ela postou a seguinte mensagem nos stories do Instagram: “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”.