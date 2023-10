Amaury Lorenzo revela qual é a sua orientação sexual

Intérprete do Ramiro na novela Terra e Paixão, da Globo, Amaury Lorenzo responde dúvida sobre sua orientação sexual na vida real

O ator Amaury Lorenzo é um sucesso na TV ao interpretar o personagem Ramiro na novela Terra e Paixão, da Globo. Agora, ele foi questionado sobre a sua orientação sexual e abriu o jogo sobre como se sente com este assunto.

Em entrevista ao Jornal Extra, o artista contou como se define. " Eu me considero um homem LGBTQIA+. Pode ser que daqui a pouco eu me case com outro homem, cis ou trans, com uma mulher, cis ou trans... Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso. A única questão é quando o assunto fica acima do meu trabalho como ator", disse ele.

Então, ele contou que já viu de perto o preconceito com seus amigos. "Sou professor de teatro e tive três alunos assassinados por serem LGBTQIA+. Um foi morto pelo pai. Acolhi um amigo em casa que foi espancado por estar ficando com outro homem na rua. Já recebi ex-alunos expulsos por pais evangélicos, por serem gays. Como eu posso não estar nessa luta? Vamos participar de uma Parada LGBTQIA+ no dia 29 (em Madureira). Me convidaram pra ser o rei, mas posso trocar com o Diego e ser a rainha", declarou.

Por fim, Amaury Lorenzo, que também é bailarino, contou que já foi alvo de preconceito quando era criança. "Tentam me agredir por ser um homem de 1,80m, preto, com a bunda e o peitoral grandes. Gente, são 25 anos varrendo teatro! O preconceito sempre vai correr nas veias da nossa sociedade. Ainda criança, lá no interior de Minas, com 8, 9 anos, eu já era alvo de comentários cruéis por dançar balé clássico. Uma vez, saindo da aula, ouvi pessoas me chamando de viadinho, e eu nem sabia o que isso significava. Quando me virei, eram vendedoras de uma loja de roupas. No bairro onde eu morava, um garoto gritou: “Amaury, olha pra trás!”. Ele estava com uma arma de bolinha apontada pra mim. Me chamou de viadinho e atirou. Fez um buraco nas minhas costas. Comecei a ter vergonha de fazer balé. Aos 10 anos, ia fazer teste para uma companhia de balé de Londres, e minha mãe foi à escola pedir licença para eu ir a Belo Horizonte. Quando voltei, dois dias depois, a professora de inglês debochou, na frente de 40 alunos: “Sabiam que Amaury é bailarino? Se eu falasse o que eu penso, eu seria expulsa da escola”. Terapia me ajudou a superar", contou.

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.