Alok emociona seguidores ao publicar reencontro com o pai: “Alívio”

O DJ Alok mostrou seu reencontro com o pai, Juarez, após ele passar por momentos de terror durante ataque em Israel

Na madrugada deste sábado, 12, Alok surpreendeu seus seguidores ao compartilhou em seu Instagram ao compartilhar uma foto se reencontrando com seu pai, Juarez Petrillo. O pai do DJ viveu momentos de tensão durante ataques do Hamas em Israel.

O clique mostrava o artista dando um grande abraço em seu pai, que também estava visivelmente emocionado. “Que alívio poder te abraçar pai”, escreveu o DJ na legenda das duas fotos compartilhadas do momento emocionante entre pai e filho.

Nos comentários, diversos famosos reagiram à boa notícia como Murilo Huff, Ticiane Pinheiro e Lucas Lucco. Quem também celebrou o reencontro foi a esposa de Alok, Romana Novais: “Amém! Graças a Deus”.

Os seguidores do DJ que realizou um grandioso show em Copacabana também celebraram o reencontro! “É a cena que eu mais queria ver, Deus abençoe irmão”, escreveu um fã. “Agora tudo bem, pai e filho”, ainda comentou uma seguidora. Outra admiradora ainda declarou: “Que bom que o Ju está aí com você e de volta para a gente! Rezei tanto”.

Alguns seguidores do artista resgataram um vídeo publicado nessa terça-feira, 10, em que o DJ surgia emocionado e relembrava os momentos de terror vividos pelo pai. Durante sua fala, Alok pontuou que tinha “pouco convívio com o pai”.

Os seguidores lembraram dessa fala e incentivaram um maior convívio entre pai e filho. “No vídeo você disse que não são tão próximos quanto gostaria. Organize isso”, recomentou uma fã. “Esse abraço tem tantos significados, saudade, amor, perdão, valor, sentir que podia perder doeu, e aí faz refletir o porquê da distância”, declarou outra seguidora.

Porém, uma fã de Alok explicou a questão da distância entre pai e filho. “As pessoas acham que porque o Alok falou no vídeo que não tem muito contato com o pai, que eles são brigados ou coisa assim. Os dois são DJ’s e vivem viajando”, contou a admiradora no comentário curtido por Alok.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alok (@alok)

SUSTO!

Ainda no vídeo feito por Alok nessa semana, o artista estava visivelmente emocionado e deu mais detalhes do susto vivido pela família.

"Meu pai estava no evento, que aconteceu um grande massacre dos terroristas, que matou mais de 260 pessoas lá. Ele estava no evento, prestes a se apresentar, quando começou a ter um bombardeio. O evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar", disse ele.