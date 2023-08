Após show grandioso, Alok desmente fake news envolvendo seu nome: “Uma grande mentira”

O DJ Alok veio a público comentar sobre uma fake news que vem circulado após seu grandioso show no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 28, Alok veio a público fazer um pedido para seus seguidores. Em seu Instagram, o DJ gravou um vídeo se explicando e pedindo para que seus fãs combatessem uma “fake news” envolvendo seu nome.

No último final de semana, mais especificamente no sábado, 25, Alok fez um show monumental na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A performance celebrava o aniversário de 32 anos do DJ e os 100 anos do hotel Copacabana Palace. O evento ainda contou com diversos famosos como Sabrina Sato, Angélica Ksy e Tadeu Schmidt.

Ao começo do vídeo, porém, em vez de falar dos boatos que estão circulando sobre seu show, Alok comentou sobre as diversas notícias de arrastões e roubos que ocorreram na praia durante o show. “Infelizmente não foi somente a pirâmide gigantesca, o show de laser, o show de drone, os efeitos especiais que chamaram a atenção. Mas também as lamentáveis cenas de arrastão que aconteceram durante o evento”, lamentou o artista.

“Mas isso é um problema de políticas públicas, é um problema social profundo que a gente vive, e não cabe a mim. Para vocês terem noção, ontem tinha o mesmo de segurança quando se acontece o Réveillon de Copacabana que reuni mais de 1 milhão de pessoas. Meu papel é proporcionar o melhor show para as pessoas que estão ali, e a gente fez isso com muito esforço”, comentou Alok sobre as denúncias de crimes cometidos na praia durante o show.

Dito isso, o DJ passou a comentar sobre uma "fake news" que vem circulado com seu nome. “Estão dizendo que fiz um discurso político no show ontem, o que é uma grande mentira. Quem estava aqui pessoalmente ou assistiu de casa também sabe”, começou dizendo.

Alok então começou a contextualizar os boatos que estão circulando: “O vídeo que está circulando é de 2019, de um show que fiz no Rock In Rio. Eu fiz um discurso pautado nos ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo e não praticar o ódio”.

Segundo o artista, após seu discurso, o público do festival começou a vaiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não fui eu que induzi elas a isso. nesse mesmo festival, toda vez que ficava em silêncio, as pessoas se manifestavam. Não só nesse evento, como diversos outros que eu fui, as vezes rolava manifestação contraria e as vezes a favor. Mas quem sou eu para fazer algum juízo de valor? Estou ali para levar alegria para as pessoas que estão presentes e tem pessoas de todos os espectros políticos que curtem o meu trabalho”, se defendeu o marido de Romana Novais.

O pai de Raika e Ravi ainda abriu o jogo: “Sou um cara que detesto polemica, e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente. Algumas pessoas sempre vão buscar a oportunidade de se projetarem politicamente de assuntos que estão em pauta e que revoltam a população”.

Em meio a isso, Alok pediu a ajuda de seus fãs: “Eu queria pedir de coração, para que vocês espalhassem esse vídeo para as pessoas que estão acreditando nessa fake news. Como se eu tivesse incitado as pessoas ao ódio, sendo que meu discurso foi totalmente o contrário disso, porque isso não faz parte da minha índole”.

