Aline Wirley e Igor Rickli celebram guarda provisória de filhos adotivos

Em processo de adotar duas crianças, a cantora Aline Wirley e Igor Rickli celebram conquista da guarda provisória dos filhos

Nesta segunda-feira, 11, a cantora Aline Wirley e seu marido, o ator Igor Rickli, celebraram uma conquista muito especial para sua família. Através de suas redes sociais, o casal revelou que conseguiram a guarda provisória de seus dois filhos adotivos.

Em processo de adoção há muitos meses, o casal, que já são pais de Antônio, de 8 anos, surgiu sorridente para comemorar mais uma etapa em sua missão. Emocionados, os dois apareceram juntinhos em vídeo publicado no Instagram para contar a novidade aos seus seguidores.

"Estamos com a guarda provisória", disse Aline no registro. "Pensa em pessoas catatônicas, exauridas. Mas deu tudo certo! Relaxa, tá tudo bem. Conseguimos minha gente!", afirmou Igor. "Mais uma etapa. Agora tudo de novo, lá no Rio de Janeiro", completou a ex-BBB.

Os dois, que recentemente passaram por um processo de adaptação com as crianças em Manaus, falara um pouco sobre essa conquista na legenda da publicação. "Foi um desafio e tanto pra nós 5, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Mas enfim saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável pra todos da nossa família. Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade", escreveram.

Aline Wirley falou sobre o processo de adoção no Big Brother Brasil

Durante sua participação na 23ª edição do Big Brother Brasil, Aline Wirley falou um pouco sobre o processo de adotar uma criança com seu marido, Igor Rickli. No reality show, a cantora falou pela primeira vez que estava na fila da adoção, a fim de aumentar sua família.

A conversa surgiu com outros brothers na área externa do BBB 23, quando a ex-Rouge se interessou pela vontade de ter filhos de seus colegas. Em seguida, ela contou o processo de adotar uma criança: "Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina".

A cantora refletiu também falando que quando uma criança chega é muito mais sobre ela do que sobre quem adota: "Os processos que ela traz, os traumas que ela já traz, o primeiro abandono que ela já tem sabe lá por que que aconteceu".