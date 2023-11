Aline Wirley e Igor Rickli viajam até Manaus para conhecer filhos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli já são pais de Antônio, a ex-rouge e o ator compartilharam novidade em suas redes sociais; assista

Aline Wirley e Igor Rickli já haviam anunciado que deram mais um passo no processo de adoção do segundo filho e neste domingo, 26, os dois compartilharam com seus seguidores uma nova etapa desse processo! O casal mostrou registros da viagem rumo a Manaus para conhecer os filhos.

"É isso, gente. Agora chegamos em Manaus pra gente encontrar com nossos filhotes", disse Igor nas redes. Aline e o ator já são pais de Antônio, de 8 anos, o casal estava na fila de adoção. Aline também mostrou alguns registros da família nas redes sociais: "Um dos passos mais importantes das nossas vidas".

A cantora já havia dito na edição do BBB 23 que ela e o marido desejavam adotar uma criança. Aline revelou ainda que, quando conheceu o marido, há 13 anos, ele sempre falou sobre o desejo de adotar uma criança:

"Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender da onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina".

Igor Rickli mostra reforma em quarto dos filhos

Igor Rickli mostrou em suas redes nesta terça-feira, 7, uma parte da faxina e reforma que está fazendo em um quarto da casa da família. O cômodo, conforme a legenda do ator e modelo: "Começando a preparar os quartinhos para chegada dos filhotes", será destinado aos seus possíveis filhos adotivos. No vídeo, o ator limpa o cômodo animadamente, dançando com uma vassoura e demolindo algumas partes de um móvel que estava no ambiente.

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli se emociona ao conhecer possíveis irmãos adotivos

Os artistas compartilharam um momento especial em que apresentaram possíveis irmãos adotivos a seu filho Antônio. O menino teve a melhor reação ao conhecer os novos membros que devem integrar a família em breve!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Igor dividiu o registro do encontro, que foi feito online: “O Antônio tava querendo muito conhecer vocês", Aline iniciou o primeiro contato. "Eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta felicidade de encontrar vocês”, Antônio disparou assim que começou a conversar com os irmãozinhos.