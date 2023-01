Aline do BBB 23 ganhou presente construído pelo marido; saiba detalhes

Igor Rickli, marido da ex-cantora da banda Rouge, construiu objeto inusitado na casa dos dois

Aline Wirley (41), participante do grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil, mora em uma casa no meio da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o ator Igor Rickli (39) e o filho Antonio (8). A artista revelou, em um vídeo de tour pela sua casa, que seu marido construiu um local para a diversão da família, como um presente para os três.

A casa da ex-integrante do grupo Rouge tem uma piscina de água natural, que foi feita inteiramente por Rickli."Esse córrego já tinha, era bem estreitinho, meu marido fez uma piscina natural. Ele construiu tudo! Passou dois anos e meio cavando", contou a artista. Eles vivem na residência há 12 anos e fizeram algumas adaptações para ter uma vida mais ecológica e saudável. Uma delas foi utilizar placas de energia solar nos telhados do imóvel.

"Quando viemos para cá, a casa era tomada pela floresta. Era tudo mato, e a gente capinou. Eu capinei muito. Quando entramos não tinha água encanada, não tinha luz... A gente conseguiu aos poucos ir reformando ela", contou Wirley, no vídeo em que compartilhou exibindo os cômodos de sua casa, que antes já eram cenários para suas fotos do Instagram.

Além da piscina, o ator também construiu a fonte, e os lustres e espelhos da sala são peças de antiquário. A vista da casa é de tirar o fôlego: Da varanda, é possível ver a Pedra da Gávea. Dos quartos, também é possível ver mais floresta."Nessa época de pandemia, a gente percebeu o quanto é importante morar em um lugar com natureza. É realmente um privilégio", acrescenta a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Wirley 🐛 (@alinewirley)

Os dois já até tomaram banho juntos na piscina. Em junho de 2022, o ator compartilhou os registros em que aparecia nu ao lado da esposa, renovando as energias em linda piscina natural em casa, na zona norte do Rio de Janeiro.

Na época, uma das imagens, em que Igor aparecia cobrindo as partes íntimas apenas com a mão, acabou sendo restringida pela rede social, que excluiu a postagem do famoso."De volta à floresta! Bom voltar pra casa… A gente medita junto, congela junto e reposta, porque não pode naturalismo", disse ele, debochando ao repostar as imagens, excluindo a foto polêmica.

Nos comentários, os fãs encheram os famosos de elogios. "Lindoes demais!", disse Felipe Roque. "Casalzão", exaltou Mateus Carrilho. "Casal lindo de se ver", comentou uma fã. "Lindos! A gente fica aqui torcendo por vocês, que tudo de lindo aconteça em suas vidas... que Deus abençoe sempre", desejou outra.