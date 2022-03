Aline Dias fala da saudade do pai: ''1 mês da sua partida''

A atriz Aline Dias resgatou um vídeo ao lado do pai e falou sobre a saudade que está sentido dele

Aline Dias (30) falou da saudade que está sentindo do pai, que faleceu há um mês.

A atriz recordou em seu perfil no Instagram um vídeo em que os dois aparecem dançando e afirmou que ele está fazendo muito falta.

"Uma lembrança que aquece meu coração, pai!!! Você está fazendo muita falta! Hoje, 1 mês da sua partida, tenho tantos sentimentos guardados e um deles é ouvir a sua risada e também do seu jeitinho alegre de ser!", afirmou a artista.

Em seguida, Aline deixou uma declaração para o pai. "Eu sei que você está num lugarzinho especial e olhando por todos nós! continue… porque te sinto daqui todos os dias! Sei que está trabalhando aí de cima pra me ver feliz e realizada. Te amo pra sempre!", finalizou.

A morte do pai

No dia 17 de fevereiro, Aline compartilhou uma sequência de fotos ao lado do pai e contou para os fãs que ele havia falecido. "Te amo PAI! O que fica é a saudade e a certeza que um dia nos encontremos! Descansa meu jovem (assim você gostava de ser chamado…) Vou continuar te dando muito orgulho daqui!", escreveu ela, sem dar detalhes sobre a causa do falecimento.

