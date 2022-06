Aline Campos se pronuncia sobre affair com Jesus Luz: ''Nunca fui amiga da Carol''

Modelo e influenciadora digital Aline Campos confirma romance com Jesus Luz e nega amizade com a ex-mulher do DJ, Carol Ramiro

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h18

A modelo Aline Campos (34) e o DJ Jesus Luz (35) estão vivendo romance!

Na manhã desta terça-feira, 21, após o ex de Madonna se manifestar, a influenciadora digital também usou suas redes sociais após ver seu nome envolvido em polêmica.

A famosa chegou a ser acusada de ter sido o pivô da separação do DJ de Carol Ramiro após dizerem que as duas eram amigas.

Nos Stories de seu Instagram, a morena rebateu a informação e esclareceu: "Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso… E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol", começou falando em sequência de vídeos.

A ex-Riscado ainda ressaltou que nunca teve nada com o até então amigo enquanto era comprometido. "Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi inevitável".

Aline afirmou que está seguindo o coração e não poupou elogios a Jesus. "Eu estou ouvindo o meu coração e é isso que está acontecendo desde o início. Jesus é um cara foda, um cara incrível, muito inteligente, muito consciente", completou.

Jesus Luz também nega que Aline tenha sido pivô de sua separação

Nesta terça-feira, 21, Jesus Luz resolveu se pronunciar e saiu em defesa de Aline Campos após ela ter sido apontada como o pivô do fim de seu casamento de 7 anos."Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei ela para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol", disse ele.

Os boatos começaram na web porque a notícia veio pouco mais de uma semana após ele anunciar a separação.

Confira o pronunciamento de Aline Campos sobre romance com Jesus Luz: