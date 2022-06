Jesus Luz nega rumores de que Aline Campos foi pivô na separação

Jesus Luz vive affair com Aline Campos, mas desmente boatos de que ela teria se aproximado dele antes do fim do seu casamento

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 10h15

O modelo Jesus Luz apareceu nas redes sociais para desabafar sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal. Ele negou os boatos de Aline Campos, com quem está vivendo um affair, teria sido pivô em sua separação de Carol Ramiro. Ele pediu o fim dos ataques contra Aline neste momento.

"Acho um pouco injusto esses haters em cima da Aline. As pessoas tomam um lado e ficam unilaterais, não querem nem ouvir. A pessoa que está com ódio na internet escolheu julgar, não está interessada no seu argumento", disse ele, e completou: "Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei ela para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol".

Relação de Jesus Luz com a ex-mulher

Então, Jesus Luz falou sobre o fim do casamento com Carol Ramiro. "Isso que estão dizendo é uma infantilidade. As pessoas simplesmente deduzem, tiram conclusões precipitadas e escolhem criar uma historinha de novela na cabeça delas. A Aline não tem nada a ver com o fim da minha separação. A Carol e eu já estávamos nos separando, indo e vindo, brigando. Apesar de todo o amor, carinho, consideração, desejo de fazer dar certo e amor pela nossa filha. A gente passou por momentos muito difíceis e muitos desses foram eu que causei, falta de maturidade da minha parte. Assumo isso tranquilamente. Sempre lutei muito para evoluir, superar e tentar ser o marido ideal para ela. Sempre faltou algo entre nós, e chegou uma hora que chegou ao fim. É natural. A gente fechou um ciclo em que um ajudou muito o outro. Teve muito desentendimento, mas teve muito amor", declarou.

Por fim, ele contou sobre a ex-mulher. "Acho importante esclarecer as coisas. Carol é uma pessoa que eu respeito muito, é a mãe da minha filha. A gente construiu uma história juntos, não foi um relacionamento fácil, até porque ela me pegou em uma fase muito imatura. Ela também era. A gente foi se desenvolvendo juntos. Separação nunca vai ser uma coisa fácil e simples, por mais que haja consideração e carinho. Sempre alguém vai sair com ego ferido, ou várias pessoas vão sair. Isso é normal", afirmou.