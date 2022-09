Alice Wegmann relembra bastidores com o ator José Dumont e dispara: ''Tão perto da gente''

Atriz Alice Wegmann se manifesta após prisão de José Dumont no Rio de Janeiro e recorda trabalho com o ator em 'Onde Nascem os Fortes'

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 12h34

OIndignada, a atriz Alice Wegmann (26) usou as redes sociais para se manifestar sobre a prisão do ator José Dumont (72) no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 15.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que trabalhou com Dumont na série Onde Nascem os Fortes, da Globo, em 2018, falou sobre o choque ao ver as notícias de que ele estava sendo acusado de crime e recordou bastidores da produção com o ator.

"Essa é a primeira e única vez que vou me pronunciar sobre isso. É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo, um sonho perdido, uma desilusão. Não posso deixar de me posicionar. Trabalhei com o Zé, que foi um ótimo ator no set de Onde Nascem Os Fortes, mas ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente", começou escrevendo.

Ao finalizar, Alice deu apoio às vítimas e ressaltou a importância da educação sexual nas escolas. "Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa. Crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade. Mães, pais, estejam atentos adultos, denunciem. Não há mais espaço pra isso no mundo. Não passarão", disse ainda a atriz.

Confira post de Alice Wegmann sobre prisão do ator José Dumont:

