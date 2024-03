Alexandre Lino encara transformação após O Porteiro e surge irreconhecível em novo filme

Alexandre Lino conta detalhes de transformação no visual para a CARAS Brasil; ator vai viver novo personagem nos cinemas

Alexandre Lino, que ficou conhecido por seu papel no filme O Porteiro, surge irreconhecível para viver seu novo personagem nos cinemas, no longa A Miss. Para dar vida ao descolado Atena na trama, ele encarou uma mudança no visual. Entre preparação e bastidores, o ator conta detalhes sobre a transformação na aparência para a CARAS Brasil.

"O Atena é sem dúvida um dos personagens mais desafiadores que eu já tive na minha carreira, porque foge completamente da minha personalidade, da minha figura e de como eu me apresento no audiovisual", declara Alexandre Lino sobre o papel na nova comédia dramática de Daniel Porto.

"Isso é extraordinário. Primeiro, porque eu tive que construir um personagem de fora para dentro, o que já é uma matemática incrível. E, segundo, porque eu estou em uma reunião de grandes amigos, na verdade. Ou seja, estamos em família, falando de família, em um filme muito simbólico", completa o ator , que estrela o filme ao lado de Helga Nemetik, Maitê Padilha e Pedro David.

Alexandre Lino como o personagem Atena no filme A Miss - Foto: Divulgação

Antes da transformação no visual para o novo personagem, Alexandre Lino ganhou fama como o porteiro Waldisney no teatro e no cinema. Além de protagonizar o filme O Porteiro, o ator também subiu aos palcos em espetáculos com o papel por mais de seis anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, em junho de 2023, ele falou sobre o lançamento do filme O Porteiro e a representatividade na trama das pessoas que, assim como ele, são migrantes. "Eu era um garoto de 18 anos chegando em uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, cheio de sonhos como todo migrante", recordou Alexandre Lino sobre o início de sua trajetória.