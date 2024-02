Alexandre Correa pede prisão de Edu Guedes: 'Justiça para se resolver tudo'

Procurada pela CARAS Brasil, defesa de Alexandre Correa explicou pedido de prisão de Edu Guedes; chef e apresentador ainda não se pronunciou

A defesa de Alexandre Correa (51) emitiu um pedido de prisão em flagrante para o apresentador Edu Guedes (49), alegando coação processual. Procurado pela CARAS Brasil, o advogado do empresário, Enio Murad, esclareceu a decisão.

Murad afirma que Ana Hickmann (42) estaria cometendo alienação parental com o filho, e acusa o apresentador de usar a criança como um meio de atingir o pai. Ele também alega que Alexandre Correa Hickmann (9) teria usado o telefone de Edu Guedes para se comunicar com o empresário .

"Imagina um homem ou uma mulher ter que se submeter ao amante (ela ainda é casada) para falar com seu filho logo após esses pedirem sua prisão. Fato escabroso conforme pode ser verificado no documentos encaminhados aos órgãos de justiça."

Além disso, o empresário também pede a determinação de afastamento imediato do chef de cozinha de seu filho, e uma multa no valor de R$ 500 mil para ele e a apresentadora Ana Hickmann. "Lamentamos profundamente os fatos, só que a Justiça e o único lugar para se resolver tudo. Não é celular do Edu Guedes."

Também procurado pela CARAS Brasil, Edu Guedes não retornou até a conclusão deste texto. Antes, ele já havia negado, em entrevista, qualquer envolvimento romântico com a apresentadora e afirmou que mantém uma amizade há mais de 10 anos com Ana Hickmann.

Já a equipe de Ana Hickmann acusou Alexandre Correa de tentar tumultuar o andamento do processo judical movido contra ele, após as acusações. A defesa da apresentadora acusou o empresário de demonstrar descompromisso com a Justiça, ao fornecer um endereço em que os oficiais não conseguem encontrá-lo. "Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo."

"Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11 de novembro de 2023, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor", completa o texto. "Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física."

