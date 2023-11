Além de Taylor Swift: Confira famosos que cancelaram shows por condições climáticas

Taylor Swift deu o que falar na web após adiar show no último sábado, 18, no Rio de Janeiro, após calor extremo

Taylor Swift (33) deu o que falar na web após adiar show no último sábado, 18, no Rio de Janeiro, após calor extremo no primeiro show na cidade com a The Eras Tour, na sexta-feira, 17. A cantora, porém, não foi a única que cancelou show pelas condições climáticas no dia. Além de Taylor Swift, confira famosos que cancelaram shows por conta do clima.

Marisa Monte (56) teria apresentação em Niterói, no Rio de Janeiro, no último sábado, 18, mas precisou cancelar o show após o desabamento do palco montado para a apresentação durante uma tempestade. De acordo com o portal CNN, a prefeitura da cidade afirmou que ventos fortes e tempestade de raios provocaram o colapso da estrutura, mas que, quando os ventos começaram, o local foi evacuado.

Principal atração do Festival de Arte Preta, que aconteceria nos dias 18, 19 e 20 de novembro em São Bernardo do Campo, Péricles (54) também precisou cancelar os shows na data. Na última quinta-feira, 16, foi comunicado o adiamento do show após a Defesa Civil de São Paulo emitir um alerta climático para o final de semana, com temporais e fortes rajadas de vento.

"O adiamento ocorre para garantir a segurança de todos. A Prefeitura mantém compromisso de realizar o evento em celebração ao mês da Consciência Negra em outra data", informou a prefeitura em nota envidada à imprensa.

Ex-integrante do Skank, Samuel Rosa (57) foi outro famoso que teve interferência em apresentação por conta do clima. Após iniciar show por volta das 21h no último sábado, 18, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, a performance precisou ser interrompida quando um temporal de raios e ventania atingiu a área. O show precisou ser cancelado e os presentes deixaram o local.