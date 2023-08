Além de Sabrina Sato, Deborah Secco já fez proposta ousada para outra famosa

Adepta de uma relação livre de tabus com o marido, a atriz Deborah Secco já falou sobre sexualidade e fez proposta quente para famosa

Deborah Secco (43) volta e meia causa choque nos fãs com suas declarações ousadas. Desta vez, a famosa liberou Sabrina Sato (42) para dar uma olhadinha na parte íntima de seu marido, Hugo Moura (33). Mas essa não foi a única proposta quente que a atriz fez a uma famosa.

A provocação de Deborah aconteceu durante o programa Sobre Nós Dois, da GNT. Na ocasião, Paulo Vieira e a namorada, Ilana Sales, que estavam presentes na atração, conversavam sobre as genitais com Deborah.

"Elas estão contando do p*u do namorado de uma para a outra. Para uma mulher solteira, como eu, não é fácil", disse a apresentadora. Deborah aproveitou para soltar uma proposta ousada para a japa: "Sabrina, não tem problema, você pode ir lá pra casa pra ver [o pênis do Hugo]".

DEIXOU OUTRA FAMOSA CURIOSA POR AVENTURA

No final do ano passado, Deborah Secco revelou que sempre teve interesse em se relacionar com Giovanna Ewbank. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, confessou que gostaria que Bruno Gagliasso liberasse Giovanna para as duas terem uma noite juntas.

"Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa", comentou Deborah. "De repente ele deixa, hein", acrescentou Gio. "A gente te recebe", afirmou a atriz.

Em outro momento, Giovanna confessou que já pensou em investir em uma aventura sexual ao lado do marido. "Bruno, posso aprender algumas coisas. Tenho curiosidade. Eu e Bruno já conversamos sobre isso. Não sei como eu ficaria vendo outra mulher conosco, mas com outro homem, eu gostaria de experimentar", contou Gio.

Ao ouvir a confissão da loira, Deborah não perdeu tempo e aproveitou para fazer uma nova investida na artista. "O Hugo não sabe, mas estou oferecendo ele", soltou.

Impressionada com a resposta da amiga, Fernanda Paes Leme questionou se, de fato, Giovanna teria coragem de aceitar o convite de Débora: "Experimentaria. Se o Bruno liberasse, experimentaria...".