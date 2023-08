Deborah Secco aposta em look personalizado no Criança Esperança

Com cores vibrantes, Deborah Secco ousou com seu look personalizado no Criança Esperança, que acontece nesta noite de segunda-feira, 7

Nesta segunda-feira, 7, acontece a edição de 2023 do Criança Esperança. No evento, vários famosos se reúnem para arrecadar dinheiro em prol de crianças e adolescentes carentes no Brasil e no mundo. Este ano, o programa está sendo apresentado pela cantora Ivete Sangalo e pelo apresentador Marcos Mion.

Em participação do evento beneficente, a atriz Deborah Secco apostou em um visual ousado. Com um look laranja neon, a estrela contou com uma calça de cintura baixa e body cavado com o símbolo do Criança Esperança em azul.

Em seu Instagram, Deborah divulgou a mensagem da campanha social quando revelou seu visual aos seguidores. "Pronta para essa corrente do bem! Vem pro Criança Esperança! Juntos podemos fazer a diferença", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, vários seguidores elogiaram sua beleza. "Perfeita", disse fã. "Tá lindona, seus onlyseccos estão pirando", brincou outro. "Ela é um evento", enalteceu mais um. "A mais bela de todas", disse seguidor. "Amo os looks que você usa Dedé, sempre arrasando", comentou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Xuxa, Angélica e Eliana juntas no Criança Esperança

Mais cedo nesta noite de segunda-feira, 7, o trio de apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana se reuniram para ensaio do Criança Esperança. As loiras se reuniram para fazer uma participação especial no evento de caridade.

O encontro fez os fãs irem à loucura, já que todas são nomes icônicos da televisão brasileira. No entando, a união somente aconteceu após a liberação de Eliana pelo SBT. "para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a apresentadora sobre a permissão.

Confira fotos do trio no Criança Esperança!