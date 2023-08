Além de Maurício Kubrusly: Saiba quais famosos já foram diagnosticados com demência

Diagnóstico de Maurício Kubrusly foi revelado no último domingo, 20, no Fantástico

Maurício Kubrusly (77), conhecido por sua longa carreira na televisão, chamou a atenção da web no último domingo, 20, após uma matéria no Fantástico que revelou por onde anda o jornalista. Segundo o programa, o repórter está afastado de sua profissão após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). Saiba quais famosos já foram diagnosticados com demência além de Maurício Kubrusly.

Com uma trajetória extensa no cinema, Bruce Willis (68) deixou os fãs em choque após a revelação de seu diagnóstico de Demência Fronto Temporal, o mesmo de Maurício Kubrusly , em fevereiro deste ano. No ano passado, o ator já tinha sido diagnosticado com afasia, mas teve uma piora do quadro de saúde, como explicou a esposa do astro, Emma Willis, nas redes sociais.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia recebido por Bruce em 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal. Infelizmente, a dificuldade de comunicação é apenas um dos sintomas da doença de Bruce enfrenta. Por mais que seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro", compartilhou ela sobre o diagnóstico de Demência Fronto Temporal do marido.

Além do ator, outro astro do cinema que também foi diagnosticado com demência foi Robin Willians, que morreu em 2014. Com o quadro de Demência com Corpos de Lewy, o artista enfrentou um caso agressivo da doença e começou a notar os sintomas seis meses antes de se suicidar.

Durante o documentário Robin's Wish, o médico Bruce Miller comentou a doença do ator: "É letal e evolui rapidamente. Analisando como afetou o cérebro de Robin, descobri que foi o caso mais agressivo de Lewy que já vi em todos os meus anos de carreira. Praticamente todas as áreas de seu cérebro tinham sido afetadas. É realmente surpreendente que pudesse se mover e caminhar".