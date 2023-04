Além de Bruna Marquezine, quais brasileiros já estrelaram filmes gringos? Veja lista

Além de Bruna Marquezine, outros atores brasileiros estão brilhando no mercado internacional estrelando séries e filmes de sucesso

A atriz Bruna Marquezine (27) tem caminhado para se tornar a nova queridinha de Hollywood após o sucesso do trailer do filme Besouro Azul, da DC Comics. Nas redes sociais, o nome da brasileira rendeu muitos elogios dentro e fora do país. No entanto, ela não foi a primeira brasileira a viver uma experiência parecida.

Antes de Bruna, muitos artistas brasileiros conquistaram um espaço no mercado internacional e conseguiram estrelar filmes de sucesso. Inclusive, alguns também se tornaram destaques em produções de super-heróis.

Confira abaixo a lista de atores brasileiros que brilharam no cinema internacional:

Morena Baccarin

Uma das brasileiras mais bem-sucedidas em Hollywood, a atriz é uma figura constante em filmes e séries americanas como Gotham, The O.C e Homeland entre outras. Nos cinemas, ela atuou como par romântico do anti-herói Deadpool.

Morena Baccarin reveals she is in talks to return for ‘DEADPOOL 3’.



(Via: https://t.co/zDxP6i9Upt…) pic.twitter.com/t0eIjmXcv1 — Screen Talk (@ScreenTalk) April 4, 2023

Maria Fernanda Cândido

No último ano a artista estreou nos cinemas internacionais com a personagem Vicência Santos, no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Na época, a notícia chegou como uma novidade, visto que nada havia vazado antes da divulgação do trailer.

"Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em ‘Animais Fantásticos: #OsSegredosdeDumbledore’. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela", escreveu Maria em seu Instagram.

o Fantástico fez uma matéria linda sobre Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore mostrando a linda Maria Fernanda Cândido como Vicencia Santos 😍😍 pic.twitter.com/JAA8t1M8dJ — Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) April 11, 2022

Henry Zaga

Com apenas 28 anos, o artista tem conquistado seu espaço no mercado norte-americano e se destacado como um ator de origem latina. Ele foi um dos protagonistas do filme Novos Mutantes e também apareceu nas séries 13 Reasons Why e Teen Wolf.

Antes da estreia de “Os Novos Mutantes”, a 20th Century Studios divulgou um vídeo em que o ator Henry Zaga apresenta o mutante brasileiro “Mancha Solar”. O lançamento do filme está marcado para dia 28 de agosto nos cinemas dos EUA! pic.twitter.com/9gKWt0gzNY — Click (@oportalclick) August 26, 2020

Lino Facioli

Uma das promessas da lista, Lino tem apenas 21 anos e já conta com uma carreira consolidada internacionalmente. Ele participou de algumas temporadas da série Game of Thrones e também esteve no elenco de Sex Education, da Netflix. Nos cinemas, ele estrelou o filme Get Him to the Greek.