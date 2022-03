Maria Fernanda Cândido fala sobre papel em 'Animais Fantásticos' durante evento de lançamento

Atriz Maria Fernanda Cândido recordou momento especial nas gravações de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', como a bruxa Vicência Santos

Publicado em 30/03/2022

A atriz Maria Fernanda Cândido (47) compartilhou trechos de entrevista durante lançamento de seu novo trabalho!

A brasileira marcou presença no evento da produção de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que aconteceu na última terça-feira, 29, em Londres.

A famosa, que interpretará a bruxa Vicência Santos na franquia de Harry Potter, contou sobre a experiência e a emoção de estar presente no local no registro publicado em seu feed no Instagram.

"Estou tão feliz por estar aqui! Estou tão honrada e satisfeita em fazer parte deste universo mágico. São muitos fãs ao redor do mundo, tão lindos!", disse ela, que aparece no tapete vermelho.

Questionada sobre os fãs brasileiros do filme, que tem estreia prevista nos cinemas de todo o Brasil em 14 de abril de 2022, a artista falou: "Há muitos fãs no Brasil, é enorme e incrível! E estou muito feliz!".

Ela ainda relembrou um momento especial durante as gravações. "Tem algumas boas memórias do filme, mas eu lembro do dia que eles me deram a varinha, foi meio que bem especial, sabe? Sim, eu não sabia que ia ser assim! Eu não estava esperando me sentir daquele jeito! Foi especial, lindo!".

"Uma alegria imensa fazer parte deste mundo mágico! Espero que vocês gostem do filme. Foi uma experiência maravilhosa", escreveu Maria Fernanda Cândido na legenda da publicação.

Maria Fernanda Cândido aparece em primeiro pôster de novo filme

Maria Fernanda Cândido se destacou na web ao surgir caracterizada como a Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, Vicência Santos, no primeiro pôster individual do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

