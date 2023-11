Alcione encontra César Tralli e não perde oportunidade: 'Especiais'

Na festa de 50 anos de Angélica, cantora Alcione encontra César Tralli e tira foto com o apresentador após elogiar pernas dele

A cantora Alcione encontrou vários famosos na grande festa de aniversário de 50 anos de Angélica e não perdeu a oportunidade de tirar fotos com alguns deles. Entre os escolhidos da artista estava o apresentador César Tralli, que nos últimos meses teve suas pernas elogiadas por ela.

Sorridente, Alcione posou para o clique ao lado do jornalista. Em outro momento, a cantora apareceu recebendo um beijo dele e da esposa do comunicador, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que fez questão de tietar a famosa.

"Encontros especiais no aniversario da minha querida @angelicaksy, família que eu AMO! (Alcione)", disse a legenda. "Te amo", escreveu a herdeira de Helô Pinheiro nos comentários. "Que honra ter você aqui com a gente ontem. Muito obrigada, querida!", agradeceu Angélica.

Nas últimas semanas, ao receber o elogio de Alcione, César Tralli se pronunciou e até mandou um recado cutucando a esposa. "Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…", brincou ele com a amada.

Leia também:Ticiane Pinheiro mostra pernas de César Tralli em vídeo: 'O segredo'

Veja as fotos de Alcione na festa de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alcione (@alcioneamarrom)

Alcione choca ao falar de pernas de Cesar Tralli

A cantora Alcione surpreendeu ao comentar que reparou em um detalhe inesperado do corpo do apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta das pernas de Tralli.

“O caráter de um homem tem muito a dizer pra gente, mas tem uma coisa que sempre me atraiu nos homens que são as pernas”, disse ela.

Então, a artista deu mais detalhes sobre essa curiosidade de sua personalidade. “Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo do Cesar Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou.