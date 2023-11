Alcione é vista de cadeira de rodas ao desembarcar no Rio de Janeiro

Cantora Alcione surge usando cadeira de rodas ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro após show em Porto Alegre

Na manhã deste sábado, 25, a cantora Alcione foi flagrada usando uma cadeira de rodas ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, após um show em Porto Alegre. As imagens da artista geraram preocupação sobre sua saúde, mas é relevante destacar que essa não foi a primeira vez que ela utilizou o suporte.

Na última sexta-feira, 24, a cantora realizou uma apresentação normalmente e foi vista caminhando sem problemas aparentes em registros compartilhados em suas redes sociais para agradecer o carinho do público: “Como eu amo cantar em Porto Alegre e para Porto Alegre! Vocês têm um lugar especial no meu coração!”, ela declarou.

No entanto, ao retornar ao Rio de Janeiro, a cantora precisou ser auxiliada por uma cadeira de rodas e contou com a ajuda de uma funcionária para se deslocar no aeroporto. Vestindo uma calça preta, uma blusa verde e segurando sua bolsa no colo, Alcione usava óculos escuros para manter sua postura discreta durante a rara aparição.

Embora já tenha sido vista utilizando uma cadeira de rodas em outras ocasiões, principalmente durante a recuperação de uma cirurgia na coluna para tratar espondilolistese no ano passado, não há esclarecimento se a aparição recente está relacionada a alguma complicação do procedimento cirúrgico ou outro problema de saúde.

Alcione desembarca de cadeira de rodas em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Vale lembrar que recentemente, a cantora comemorou a chegada de seu aniversário de 76 anos de vida em grande estilo! A nova data foi celebrada em uma festa com a presença dos amigos e familiares na noite da última quarta-feira, 22. Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Alcione dividiu alguns detalhes da comemoração:

Alcione choca ao falar de parte do corpo de apresentador:

A cantora Alcione surpreendeu ao comentar que reparou em um detalhe inesperado do corpo do apresentador Cesar Tralli. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta especificamente das pernas de jornalista, ‘sem paquerar’, ela se defendeu.

O apresentador do 'Jornal Hoje' compartilhou o vídeo recebendo a cantada e confessou que o elogiou chegou em um momento difícil, arrancando-lhe até um sorriso: "Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea”, ele escreveu e aproveitou para cutucar sua esposa, Ticiane Pinheiro.