Alcione passa por cirurgia em hospital no Rio de Janeiro

Aos 74 anos, a cantora Alcione foi hospitalizada para um procedimento cirúrgico, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 18h14

A cantora Alcione (74) foi submetida a uma cirurgia na região da coluna, informou o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo. A artista está bem e o procedimento aconteceu no Hospital Copa D'Or no Rio de Janeiro.

De acordo com a publicação, a cirurgia já estava prevista e agendada pela equipe da cantora.

“A cantora Alcione foi submetida a uma cirurgia na coluna vertebral para tratamento de espondilolistese de L5 – VT associada à discopatia degenerativa de L5, com sinais de radiculopatia à direita, no dia 17/07, no Hospital Copa D'Or, Rio de Janeiro/RJ. Gostaríamos de enfatizar que a cirurgia foi realizada pelo Dr Deusdeth Gomes do Nascimento e equipe, foi muito bem-sucedida e que, a alta hospitalar, deverá correr nos próximos dias”, informou a equipe dela.

Em breve, Alcione iniciará as comemorações dos seus 50 anos de carreira nos palcos. Há poucas semanas, a cantora estava fazendo a sua turnê na Europa, ela fez shows na Inglaterra e em Portugal.

Alcione visita o Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Inclusive, durante sua viagem por Portugal, Alcione aproveitou um tempo livre para ir até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. “Visitar Fátima é parada obrigatória quando estou em Portugal. Dia de agradecer a Deus e Nossa Senhora por tudo e de pedir bençãos para o meu Brasil e para todo o mundo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!”, disse ela na legenda de uma foto no local.