Agustin Fernandez avalia 'cancelamento' e relembra passado no Uruguai: 'Nunca mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Agustin Fernandez relembrou passado em seu país de origem e trajetória como maquiador

Agustin Fernandez (31), maquiador que soma 4,8 milhões de seguidores no Instagram, construiu uma longa trajetória no mercado de beleza desde que deixou o Uruguai. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário avaliou seu "cancelamento" após declarar apoio a Jair Bolsonaro (68) e ainda relembrou passado em seu país de origem: "Nunca mais".

"É normal dentro da nossa realidade ser LGBTQIAPN+, dentro de uma família em um contexto com pobreza e uma influência religiosa errada, e ser jogado para a prostituição. Vivi esse contexto. A experiência de me prostituir para sobreviver deixou um registro extremamente negativo da minha família. Vivi a pior fase da minha vida por conta do que a minha mãe e meu pai fizeram, então nunca mais quis voltar [para o Uruguai]", compartilhou Agustin Fernandez, que ainda revelou que só voltou a ter contato com sua família há dois anos, desde que saiu do Uruguai.

Aos 18 anos, o maquiador deixou o país de origem sozinho para morar em Florianópolis, como relembrou durante a entrevista: "Saí do Uruguai de ônibus, com 66 reais, me prostituindo, porque trabalhava no salão durante o dia, a noite trabalhava como barman e ainda saía com clientes".

Após uma longa trajetória no mercado de beleza, na qual atuou como ajudante de salão, ministrou cursos sobre maquiagem e participou de projetos sociais com pacientes em quimioterapia, Agustin Fernandez criou sua própria marca de cosméticos. "Estou me vendo como uma marca e empresa, e não como influenciador, desde o momento em que sou a mente por trás de algo que é vendido e dá faturamento", explicou o maquiador .

