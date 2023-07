Quais famosos testaram a base da Virginia Fonseca? Relembre opiniões sobre a maquiagem controversa

Virginia Fonseca recebeu críticas na web após o lançamento de sua base em março deste ano

Virginia Fonseca (24), que tem a própria linha de maquiagens, deu o que falar com o lançamento de sua base em março deste ano. O produto recebeu críticas na web, mas as opiniões não ficaram só entre os internautas. Relembre os famosos que testaram a maquiagem controversa e opinaram sobre o produto.

Bárbara Evans (32) foi uma das famosas que fez o teste da base de Virginia e compartilhou o resultado pelas redes sociais. "Muito boa! Eu amei. Quem fala mal tem inveja. Tudo bem que não entendo muito de maquiagem, mas eu uso marcas muito boas, como Dior e MAC. É fácil de espalhar. Peguei um lenço umedecido...zero [transferência]. Aprovado. O produto é bom. A gente não está entendendo como as pessoas falam. Não está saindo com água, só com demaquilante", comentou a modelo.

Ao contrário da atriz, Mari Maria (30) não elogiou o produto quando comentou sobre a base de Virginia em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha': "Não acho que é ruim, só é específica para um tipo de pele. É como se fosse para aquelas que querem um 'rebocão' e que não quer que saia de jeito nenhum". "Você encontra outras bases com um preço mais acessível e uma formulação melhor. Isso é óbvio", acrescentou a youtuber.

Leia também: Quem é o marido de Deborah Secco? Ator tem filha de sete anos e casamento 'negociado'