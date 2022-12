Agatha Moreira esbanja beleza com corpão ao surgir de biquíni em passeio por Noronha

Atriz Agatha Moreira aproveita TBT para deixar seguidores sem ar com tanto estilo e beleza nas suas redes sociais

A atriz Agatha Moreira (30) decidiu exceder os limites da beleza! Nesta quinta-feira, 1, ela aproveitou para deixar o clima lá em cima nas redes sociais, aparecendo em um vídeo exibindo suas belas curvas em Fernando de Noronha.

Protagonista em Verdades Secretas, novela da Rede Globo, decidiu apostar em uma peça de biquíni preta, com várias argolas. A gata ainda completou o look com uma camisa branca aberta e óculos de sol.

Enquanto curtia um passeio de barco por Fernando de Noronha, a atriz ostentou sensualidade e chamou a atenção de seus seguidores com seu corpão, mostrando que está mais em forma do que nunca.

Na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram, Agatha fez questão de mostrar que não é atual o vídeo. “TBT Noronha”, escreveu ela. Na gravação, ela aparece curtindo o passeio de barco com muito vento.

Os comentários foram lotados de elogios para a morena. “Uauuuu”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. “Minha biscoiteira favorita”, exaltou outra, brincando. “Se era para ver Noronha, não deu para prestar atenção”, exclamou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)



Agatha Moreira deixa fãs sem ar em fotos topless para promover lançamento de série

Agatha Moreira resolveu chocar seus seguidores com algumas fotos picantes. Ela abriu um álbum de fotos onde fez um topless para promover a estreia de Verdades Secretas 2, na Rede Globo. Nas imagens, a atriz aparece de apenas calcinha e meia calça pretas e um "X" para tapar seus seios.

As fotos são na versão “Giovanna” da atriz, de quando estava gravando a produção de Walcyr Carrasco.

“Se eu fosse você, eu não perderia nenhum capítulo.. Giovanna vem aí, ainda mais intensa e com muita sede de vingança! Obrigada @walcyrcarrasco e @amoramautner por esse presente! Obrigada público pelo carinho! Fizemos tudo com muita dedicação e amor pra vocês, espero que gostem!”, escreveu Agatha, na legenda da publicação.

O corpão da atriz deixou muitos seguidores sem ar e arrancou diversos elogios de seus fãs. “Gata”, comentou uma. “Não aguento”, exclamou outra. “A mais linda de todas”, disse uma terceira. Além das diversas carinhas apaixonadas e emojis de coração espalhados por aí.