Affair? Ex-Fazenda Vini Buttel aparece viajando em navio com loira

O ex-Fazenda apareceu abraçado com uma mulher loira e levantou suspeitas de novo relacionamento

O ex-Fazenda Vini Buttel (32) despertou dúvidas sobre um romance na última sexta-feira, 25. Isso porque ele está viajando de navio e parece estar acompanhado.

Com o tanquinho a mostra e o shape em dia, ele posou abraçado com uma loira deslumbrante e despertou dúvidas sobre o status de relacionamento.

A identidade dela, pelo menos sabemos. Seu nome é Rafa Albergoni e ela foi marcada na publicação e ainda compartilhou a foto em seu perfil também.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, os dois não teriam se encontrado no navio, mas embarcaram juntos. O loiro tem feito stories do local e publicado os bons momentos em alto-mar.

O ex-participante do de Férias com o Ex foi eliminado da 'Fazenda' no último dia 27 de outubro com 21,14% dos votos. À época, Adriane Galisteu (49) fez longo discurso para sua eliminação. “Vini, a razão é sem dúvidas sua grande motivação, talvez mais que um milhão e meio de reais, você quer mesmo é estar certo, ter essa sensação. E tudo bem, errado seria querer estar errado, armado com suas certezas e uma ironia cortante, você defende seus aliados e ainda afasta aqueles que tentam se contrapor. Talvez essa seja umas das estratégias mais assertivas de todas, mas não se esqueça a ironia pode ser traiçoeira e vir acompanhada se um irônico desfecho”, afirmou.

Confira a foto de Vini Buttel com Rafa Albergoni: